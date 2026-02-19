Nagy terjeszkedésbe kezd az Auchan Magyarország

A közlemény szerint az Auchan Magyarország jelenleg 19 hipermarkettel, 2 nagy superstore-ral, 3 szupermarkettel, egy innovációs tesztprojektként futó, teljesen automatizált Auchan GO egységgel és 19 benzinkúttal működik.

A növekedési terv első lépése a meglévő 19 Auchan hipermarket megújítása. A cél az eladótér optimalizálása és a választék strukturált átalakítása, az élelmiszer- és szezonális kínálat súlyának erősítése. Kiemelt szerepet kapnak a friss, pultos és saját gyártású termékek – jelezték.

Stratégiai expanziója során az Auchan a meglévő nagy alapterületű áruházak mellett 70-150 négyzetméteres, kényelmi üzletek elindítását tervezi, amelyek a napi, gyors vásárlási igényeket szolgálják ki lakóövezetekben, közlekedési csomópontokban és irodanegyedekben.

A terjeszkedés célja egy országos, több formátumra épülő üzlethálózat kialakítása. Az új nyitások 2027-től, több ütemben, döntően saját finanszírozásból valósulnak meg, illetve a vállalat hazai történetében első alkalommal a terjeszkedést franchise-modell is támogatja. Tovább erősítik az egymillió aktív résztvevőt számláló Bizalomkártya-hűségprogramot is – ismertették.

Az Auchan közleményében azt is bejelentette, hogy az online értékesítés újabb kényelmi funkcióval bővül: három budapesti belvárosi helyszínen elindult az Auchan CoolBox hűtött csomagautomata szolgáltatás. Az automaták megfelelő hőmérsékleten tárolják a friss, hűtött és fagyasztott termékeket, így napi 24 órában garantált minőségű áruátadást biztosítanak a vásárlóknak.

A stratégia harmadik pillére a kereskedelmi lánc működési hatékonyságának erősítése.

Az Auchan megújítja mobilalkalmazását, illetve a mesterséges intelligencia rendszerszintű alkalmazásával támogatja a beszerzési, készletgazdálkodási és operatív folyamatokat.

A cél a költséghatékonyság javítása, a készletszintek optimalizálása és a gyorsabb döntéstámogatás, amely hosszú távon is biztosítja a versenyképességet az árérzékeny és erősen szabályozott hazai piacon – emelték ki.

A vállalat tájékoztatása szerint a 2025-ös év előzetes adatai alapján az Auchan Magyarország forgalma 542 milliárd forintra emelkedett.

Az Auchan Magyarország Kft. többségi tulajdonosa az Auchan Csoport, kisebbségi tulajdonosa és a vállalatirányítási jogok gyakorlója 2024 vége óta az Indotek Group. A vállalat 1998-tól van jelen Magyarországon, ahol jelenleg összesen mintegy 5400 munkavállalót foglalkoztat.

A nyilvános cégadatok szerint az Auchan Magyarország Kft. nettó értékesítési árbevétele 444,1 milliárd forint, adózott eredménye 1,18 milliárd forint volt 2024-ben, 2023-ban 445,4 milliárd forint nettó értékesítési árbevétellel és 179 millió forint veszteséggel zártak.