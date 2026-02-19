ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
379.62
usd:
322.65
bux:
126673.84
2026. február 19. csütörtök Zsuzsanna
24 óra Ukrajna Irán Téli olimpia
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Készül a fotó a dolgozókról az utolsó volt Cora, az Auchan Törökbálint áruház avatásán 2012. szeptember 28-án. Az Auchan csoport idén tavasszal vásárolta fel a magyarországi Cora áruházakat.
Nyitókép: MTI/Soós Lajos

Nagy terjeszkedésbe kezd az Auchan Magyarország

Infostart / MTI

Új boltformátumokkal országos lefedettségre törekszik és forgalmának megháromszorozását tervezi 2032-ig az Auchan Magyarország Kft. – közölte a vállalat.

A közlemény szerint az Auchan Magyarország jelenleg 19 hipermarkettel, 2 nagy superstore-ral, 3 szupermarkettel, egy innovációs tesztprojektként futó, teljesen automatizált Auchan GO egységgel és 19 benzinkúttal működik.

A növekedési terv első lépése a meglévő 19 Auchan hipermarket megújítása. A cél az eladótér optimalizálása és a választék strukturált átalakítása, az élelmiszer- és szezonális kínálat súlyának erősítése. Kiemelt szerepet kapnak a friss, pultos és saját gyártású termékek – jelezték.

Stratégiai expanziója során az Auchan a meglévő nagy alapterületű áruházak mellett 70-150 négyzetméteres, kényelmi üzletek elindítását tervezi, amelyek a napi, gyors vásárlási igényeket szolgálják ki lakóövezetekben, közlekedési csomópontokban és irodanegyedekben.

A terjeszkedés célja egy országos, több formátumra épülő üzlethálózat kialakítása. Az új nyitások 2027-től, több ütemben, döntően saját finanszírozásból valósulnak meg, illetve a vállalat hazai történetében első alkalommal a terjeszkedést franchise-modell is támogatja. Tovább erősítik az egymillió aktív résztvevőt számláló Bizalomkártya-hűségprogramot is – ismertették.

Az Auchan közleményében azt is bejelentette, hogy az online értékesítés újabb kényelmi funkcióval bővül: három budapesti belvárosi helyszínen elindult az Auchan CoolBox hűtött csomagautomata szolgáltatás. Az automaták megfelelő hőmérsékleten tárolják a friss, hűtött és fagyasztott termékeket, így napi 24 órában garantált minőségű áruátadást biztosítanak a vásárlóknak.

A stratégia harmadik pillére a kereskedelmi lánc működési hatékonyságának erősítése.

Az Auchan megújítja mobilalkalmazását, illetve a mesterséges intelligencia rendszerszintű alkalmazásával támogatja a beszerzési, készletgazdálkodási és operatív folyamatokat.

A cél a költséghatékonyság javítása, a készletszintek optimalizálása és a gyorsabb döntéstámogatás, amely hosszú távon is biztosítja a versenyképességet az árérzékeny és erősen szabályozott hazai piacon – emelték ki.

A vállalat tájékoztatása szerint a 2025-ös év előzetes adatai alapján az Auchan Magyarország forgalma 542 milliárd forintra emelkedett.

Az Auchan Magyarország Kft. többségi tulajdonosa az Auchan Csoport, kisebbségi tulajdonosa és a vállalatirányítási jogok gyakorlója 2024 vége óta az Indotek Group. A vállalat 1998-tól van jelen Magyarországon, ahol jelenleg összesen mintegy 5400 munkavállalót foglalkoztat.

A nyilvános cégadatok szerint az Auchan Magyarország Kft. nettó értékesítési árbevétele 444,1 milliárd forint, adózott eredménye 1,18 milliárd forint volt 2024-ben, 2023-ban 445,4 milliárd forint nettó értékesítési árbevétellel és 179 millió forint veszteséggel zártak.

Kezdőlap    Gazdaság    Nagy terjeszkedésbe kezd az Auchan Magyarország

kereskedelem

auchan

szupermarket

hipermarket

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Ukrán–orosz tárgyalási kísérlet – Ugrósdy Márton: voltak vicces jelenetek, izgalmas történelmi beszélgetések

Ukrán–orosz tárgyalási kísérlet – Ugrósdy Márton: voltak vicces jelenetek, izgalmas történelmi beszélgetések

Mindössze két órán át tartott az Ukraja és Oroszország közötti béketárgyalási kísérlet Genfben. A zárt ajtók mögötti eseményekről a sajtó is csak találgat. Az InfoRádió Ugrósdy Mártont, a miniszterelnök politikai igazgatói irodáját vezető helyettes államtitkárt kérdezte.
 

Ukrajnában beindult a bűnbakkeresés?

Kreml: egyelőre még titkosak a rendezési tárgyalások részletei

Két csővezeték, három stratégia a Barátság árnyékában

Ukrán–magyar energiakonfliktus – Szakértő: jó lenne, ha nem kellene ezekhez a lapokhoz nyúlni

Az oroszok is kommentálták a magyar dízeldöntést

Index: titkosszolgálati jelentés készült az ukránok olajcéljairól

„Ha bebizonyosodik, hogy az ukránok rongálták meg a vezetéket” – Szlovákia készül

VIDEÓ
Mikor jönnek az új Szoboszlaik a magyar futballban? Szalai Ádám, Inforádió, Aréna
Nem kockás papír, nem excel: mit hoz az AI az iparban? Jeránek Tamás, Inforádió, Aréna
Miért nem beszélünk idegen nyelveket? Légrádi Tamás, InfoRádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.02.20. péntek, 18:00
Nagy Attila
a Nemzeti Választási Iroda elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Gyengül a forint

Gyengül a forint

Az elmúlt napokban a dollár erősödése határozta meg a forint árfolyamát, amely ennek ellenére régiós szinten is erősnek tűnik és évek óta nem látott csúcsok közelében mozog. Az euró jegyzése 379,3, míg a dolláré 322 forintos szint körül alakul napközben. Bár a befektetők nagy része már az MNB jövő heti kamatdöntésére (és kamatcsökkentésére) készül, amit már beárazott a piac is az előző heti inflációs adatok után, a mai nap még lesz pár fontosabb adat. Délelőtt érkezik az Eurozóna építőipari adatsora, amit délután az amerikai heti munkanélküli segélykérelmek és külkereskedelmi számok követnek.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Koronavírus a csatornákban: a legfrissebb adatok meglephetik az országot

Koronavírus a csatornákban: a legfrissebb adatok meglephetik az országot

Az NNGYK közlése szerint a szennyvízminták alapján a koronavírus-fertőzések számának növekedése nem várható.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Andrew released under investigation after arrest on suspicion of misconduct in public office

Andrew released under investigation after arrest on suspicion of misconduct in public office

The former prince has been pictured leaving a police station on Thursday evening, as police say searches in Norfolk have ended.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. február 19. 19:47
A szimuláció és az AI új ipari korszakot nyit – Jeránek Tamás az Arénában
2026. február 19. 19:36
Ebben a szektorban megelőzzük Európát
×
×