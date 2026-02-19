Így csökkenthető a daganatos megbetegedések kockázata

Fontos tudni, hogy miből mennyit érdemes enni, ha minimalizálni szeretnénk a rákos megbetegedések kockázatát – írja a The Washington Post alapján a 24.hu. A lap egy onkológus tanácsait idézi.

A Miami Egyetem szakembere szerint érdemes megválogatni, mit eszünk és iszunk: ez segíthet csökkenteni a rák kialakulásának esélyét.

Egy vizsgálat eredményei szerint a káposzta, a karfiol, a brokkoli, a kelbimbó és a fehérrépa zöldjének nagyobb mértékű – heti legalább 80 grammos – fogyasztása, főtt és nyers formában egyaránt, legalább hatféle rák kialakulásának kockázatát csökkentheti az ennél alacsonyabb mértékű bevitelhez képest. Ezek közé tartozik a száj- és torokrák, a nyelőcsőrák, a vastag- és végbélrák, valamint a gége-, a méhnyálkahártya- és a petefészekrák.

Tudományos becslések szerint már napi 30 gramm teljes kiőrlésű gabona fogyasztása is akár 30 százalékkal csökkentheti a vastag- és végbélrák kialakulásának kockázatát.

A vörös és feldolgozott húsokat érdemes kerülni

Az onkológus szerint a vastagbélrák összefüggésbe hozható a vörös húsok – marha-, borjú-, sertés- és bárányhús –, valamint a feldolgozott húsok – például szalonna, kolbász, sonka, virsli – rendszeres fogyasztásával. Napi 100 gramm vörös hús fogyasztása 17 százalékkal, napi 50 gramm feldolgozott húsé pedig 18 százalékkal növelheti a vastagbélrák kialakulásának kockázatát.

A vöröshúsfogyasztás a hasnyálmirigy- és a prosztatarák kialakulásához is hozzájárulhat, míg a feldolgozott húsok a gyomorrák kockázatát növelik. A szakember szerint a megelőzés érdekében érdemes ezeket a termékeket legfeljebb heti egy-két alkalommal fogyasztani.

A cukros italok rendszeres fogyasztása szintén nem ajánlott.