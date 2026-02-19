ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Pixabay

Hátborzongató drónfelvétel a leégett balatoni nádasról

Infostart

Drámai légi felvételek mutatják a február 15-én este tomboló fonyódi nádastűz utáni állapotokat. A 3DPano drónvideóján élesen kirajzolódik a Balaton partján húzódó, kormossá égett, háromszög alakú terület, amely a korábbi összefüggő, zöld növényzet helyén tátong.

A Somogy Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság adatai szerint a lángok mintegy negyven hektáron pusztítottak a Balaton mellett. Az oltást, amely több mint három és fél órán át tartott, öt település huszonkilenc tűzoltója végezte, munkájukat az erős szél is nehezítette - írja a sonline.hu.

Ahogy arról az Infostarton beszámoltunk a tűz Natura 2000-es oltalom alatt álló nádas területet érintette.

A hatóságok vizsgálják a tűz keletkezésének pontos okait, miközben a kormos foltok mérete a drónfelvételek alapján jól szemlélteti a természeti kár súlyosságát.

Fotónk illusztráció.

Hátborzongató drónfelvétel a leégett balatoni nádasról

