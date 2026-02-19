ARÉNA - PODCASTOK
Concept - broken metal chain. Strong one with perfect muscles breaks the chain.
Nyitókép: FotografieLink/Getty Images

Ma játszik a Fradi az Európa-ligában – sport a tévében

Infostart / MTI

A legtöbb közvetítés azonban a téli olimpiáról lesz.

M4 Sport

9.45 és 14.00: Téli olimpia, északi összetett, csapatverseny

11.30: Téli olimpia, szabadstílusú sí, férfiak, ugrás

15.15: Téli olimpia, curling, nők, csoportkör

16.30: Téli olimpia, gyorskorcsolyázás, férfi 1500 m

19.00: Téli olimpia, műkorcsolyázás, nők, szabadprogram

21.00: Labdarúgás, Európa-liga, rájátszás, első mérkőzés, Ludogorec-Ferencváros

M4 Sport+

9.50 és 12.55: Téli olimpia, síalpinizmus, női, férfi sprint

14.40: Téli olimpia, női jégkorong, bronzmérkőzés, Svájc-Svédország

19.10: Téli olimpia, női jégkorong, döntő, Egyesült Államok-Kanada

22.15: Téli olimpia, műkorcsolyázás, nők, kűr

Sport 1

18.00: Kézilabda, Bajnokok Ligája, Kielce-One Veszprém

20.45: Labdarúgás, Európa-liga, rájátszás, első mérkőzés, Lille-Crvena zvezda

Sport 2

13.45: Lósport, Kincsem+ Tuti

20.00: Darts, Premier League, 3. forduló, Glasgow

Eurosport 1

9.00: Téli Olimpia, curling, csoportkör, férfiak, Olaszország-Svájc

9.50 és 12.55: Téli olimpia, síalpinizmus, női, férfi sprint

11.00: Téli olimpia, szabadstílusú sí, férfi félcső, selejtező

11.30: Téli olimpia, szabadstílusú sí, férfiak, ugrás, döntő

14.25: Téli olimpia, északi összetett, csapatverseny

14.45: Téli olimpia, női jégkorong, bronzmérkőzés, Svájc-Svédország

17.10: Téli olimpia, gyorskorcsolyázás, férfi 1500 m

18.35: Téli olimpia, műkorcsolyázás, nők, kűr

Eurosport 2

9.55: Téli olimpia, északi összetett, csapatverseny

12.25: Kerékpár, UAE Tour, 4. szakasz

14.05: Kerékpár, Andalúz körverseny, 2. szakasz

16.00: Kerékpár, Algarvei körverseny, 2. szakasz

18.40: Téli olimpia, női jégkorong, döntő, Egyesült Államok-Kanada

22.10: Sznúker, Players Championship, 2. forduló

23.30: Golf, PGA Tour Genesis Invitational, 1. nap

Spíler 1

19.55: Labdarúgás, szaúdi bajnokság, al-Ahli - al-Nadzsmah

Autómentességet kaptak az osztrákok a nagyböjt idejére

Autómentességet kaptak az osztrákok a nagyböjt idejére
Aligha véletlen, hogy az osztrák katolikus és protestáns egyházak környezetvédelmi felelősei a húsvéti nagyböjt (február 18.–április 2.) idejére időzítették az „autómentes nagyböjt” kezdeményezést. A felmérések szerint Ausztriában ugyanakkor minden harmadik emberre igaz az az állítás, hogy soha nem, vagy ritkán vezet autót.
Erősödik a nosztalgia Németországban a Merkel-korszak iránt

Erősödik a nosztalgia Németországban a Merkel-korszak iránt

Egyre több baklövést rónak fel a németek a tavaly május óta hivatalban lévő kereszténydemokrata Friedrich Merz kancellárnak. Ezzel párhuzamosan egyre többen sírják vissza az ugyancsak CDU-s egykori előd, Angela Merkel állítólagos régi szép napjait. Hiányolják hangnemét, jelenlétét, és felteszik a kérdést, vajon az annak idején „Muttinak” becézett volt kancellár észrevette-e ezt.
