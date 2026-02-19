Ma játszik a Fradi az Európa-ligában – sport a tévében

Emelkedéssel zárták a szerdai kereskedést az amerikai tőzsdék és ma reggel a nyitva tartó ázsiai részvénypiacokon is többnyire erősödéseket látni, a dél-koreai index még új történelmi csúcsra is ment a chipgyártók vezetésével. Az európai piacokon kis esésekkel indul a kereskedés, vállalati gyorsjelentések mozgatják ma a hangulatot mai fontos makroadatok híján. A magyar tőzsde szépen teljesített tegnap, a hangsúly itthon is lassan a gyorsjelentésekre helyeződik, holnap hajnalban közzéteszi számait a Mol. Hasonló témákkal is foglalkozunk a február 24-i befektetési konferenciánkon, a Portfolio Investment Day 2026-on, ahol a piac legjobb szakértői segítenek eligazodni a befektetések világában. Jelentkezés itt.