Ma játszik a Fradi az Európa-ligában – sport a tévében

M4 Sport
9.45 és 14.00: Téli olimpia, északi összetett, csapatverseny
11.30: Téli olimpia, szabadstílusú sí, férfiak, ugrás
15.15: Téli olimpia, curling, nők, csoportkör
16.30: Téli olimpia, gyorskorcsolyázás, férfi 1500 m
19.00: Téli olimpia, műkorcsolyázás, nők, szabadprogram
21.00: Labdarúgás, Európa-liga, rájátszás, első mérkőzés, Ludogorec-Ferencváros
M4 Sport+
9.50 és 12.55: Téli olimpia, síalpinizmus, női, férfi sprint
14.40: Téli olimpia, női jégkorong, bronzmérkőzés, Svájc-Svédország
19.10: Téli olimpia, női jégkorong, döntő, Egyesült Államok-Kanada
22.15: Téli olimpia, műkorcsolyázás, nők, kűr
Sport 1
18.00: Kézilabda, Bajnokok Ligája, Kielce-One Veszprém
20.45: Labdarúgás, Európa-liga, rájátszás, első mérkőzés, Lille-Crvena zvezda
Sport 2
13.45: Lósport, Kincsem+ Tuti
20.00: Darts, Premier League, 3. forduló, Glasgow
Eurosport 1
9.00: Téli Olimpia, curling, csoportkör, férfiak, Olaszország-Svájc
9.50 és 12.55: Téli olimpia, síalpinizmus, női, férfi sprint
11.00: Téli olimpia, szabadstílusú sí, férfi félcső, selejtező
11.30: Téli olimpia, szabadstílusú sí, férfiak, ugrás, döntő
14.25: Téli olimpia, északi összetett, csapatverseny
14.45: Téli olimpia, női jégkorong, bronzmérkőzés, Svájc-Svédország
17.10: Téli olimpia, gyorskorcsolyázás, férfi 1500 m
18.35: Téli olimpia, műkorcsolyázás, nők, kűr
Eurosport 2
9.55: Téli olimpia, északi összetett, csapatverseny
12.25: Kerékpár, UAE Tour, 4. szakasz
14.05: Kerékpár, Andalúz körverseny, 2. szakasz
16.00: Kerékpár, Algarvei körverseny, 2. szakasz
18.40: Téli olimpia, női jégkorong, döntő, Egyesült Államok-Kanada
22.10: Sznúker, Players Championship, 2. forduló
23.30: Golf, PGA Tour Genesis Invitational, 1. nap
Spíler 1
19.55: Labdarúgás, szaúdi bajnokság, al-Ahli - al-Nadzsmah