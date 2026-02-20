Évtizedekkel korábban észlelhetjük magunkon a Parkinson-kór veszélyét jelző tüneteket

A remegést tartjuk a Parkinson-kór legfontosabb figyelmeztető jelének, de más tünetek már jóval korábban jelentkezhetnek – írja a Washington Post cikke alapján az Index. Rachel Dolhun neurológus szerint a Parkinson-kór egy mozgászavar, mert befolyásolja a mozgásunkat, de van egy olyan oldala is, amelynek semmi köze a motoros mozgásokhoz.

A kór a világ egyik leggyakoribb neurológiai rendellenessége, az esetek száma 2050-re várhatóan eléri a 25,2 milliót. A tüneteket lehet kezelni, de nincs gyógymód rá, bár a testmozgás csökkenti a betegség kialakulásának kockázatát. A betegség károsítja a dopamint termelő neuronokat, amelyek döntő szerepet játszanak az agy mozgásának és koordinációjának szabályozásában. Mire a motoros tünetek megjelennek, ezeknek a neuronoknak 50-70 százaléka már elpusztul.

Ronald Postuma, a montreali McGill Egyetem kutatója szerint ez egy lassan kialakuló betegség, és fokozatosan halad előre a végső diagnózisig. Az elmúlt évtizedekben a kutatók megállapították, milyen korai tünetek jelentkeznek a Parkinson-kórnál: