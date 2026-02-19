ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
379.41
usd:
321.73
bux:
126636.33
2026. február 19. csütörtök Zsuzsanna
24 óra Ukrajna Irán Téli olimpia
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Életét vesztette egy buszmegállóban várakozó nő szombat délelőtt Győrben, miután egy személygépkocsi letért az úttestről és elütötte. A vétkes sofőrt kedden állították bíróság elé.
Nyitókép: kisalfold.hu/YouTube

Újabb javaslatok a győri autós tragédia után

Infostart

A Szent István úton történt halálos gázolás után – ahol egy Aston Martin sportkocsi okozott tragédiát – fokozott fellépés indulhat az ámokfutók ellen.

A győri Fidesz-KDNP frakció javaslata alapján még 2026-ban fix sebességmérő rendszereket telepítenének a város legveszélyesebb útszakaszaira.

A Kisalföld összefoglalója alapján első körben 4-5 helyszínen, a rendőrség tapasztalatai alapján ütemezve helyeznének ki traffipaxokat a hosszú, egyenes szakaszokra:

  • Szent István út: A tragédia helyszíne, prioritást élvez a telepítésnél.
  • Szigethy Attila út.
  • Móricz Zsigmond rakpart.
  • Rónay Jácint utca.
  • Széchenyi híd: Itt már tavasztól várható a folyamatos, 0-24 órás ellenőrzés megkezdése.

A párt lépése reagálás a polgármester bejelentésére, amelyről az Infostarton is beszámoltunk. Pintér Bence polgármester a közösségi oldalán erősítette meg, hogy az útkezelő már tervezi a sebességmérő rendszer fejlesztését, és egyeztetnek a rendőrséggel a Szent István út biztonságosabbá tételéről.

„Arra kértem alezredes urat, hogy a következő hétre tervezett találkozónkon tekintsük át, milyen beavatkozásra lenne szükség a Szent István úton a nagyobb biztonság érdekében” – írta közösségi oldalán a polgármester.

Kezdőlap    Belföld    Újabb javaslatok a győri autós tragédia után

közlekedés

győr

aston martin

trgédia

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Az áramot és a földgázt is lekapcsolhatja a kormány Ukrajna felé
kormányinfó

Az áramot és a földgázt is lekapcsolhatja a kormány Ukrajna felé
Bejelentéseket tett Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter Magyarország energiabiztonságáról és az Ukrajnával szembeni válaszlépésekről. Friss adatok váltak ismertté az Otthon Starttal kapcsolatban. Válaszolt arra a kérdésre is, jöhet-e újból üzemanyagár-sapka. Elhangzott olyan kérdés is, hogy van-e kijevi meghívása Orbán Viktornak. A békemenet és a nemzeti petíció részletei is szóba kerültek. Tartson velünk percről percre!
 

Az oroszok is kommentálták a magyar dízeldöntést

Index: titkosszolgálati jelentés készült az ukránok olajcéljairól

Autómentességet kaptak az osztrákok a nagyböjt idejére

Autómentességet kaptak az osztrákok a nagyböjt idejére

Aligha véletlen, hogy az osztrák katolikus és protestáns egyházak környezetvédelmi felelősei a húsvéti nagyböjt (február 18.–április 2.) idejére időzítették az „autómentes nagyböjt” kezdeményezést. A felmérések szerint Ausztriában ugyanakkor minden harmadik emberre igaz az az állítás, hogy soha nem, vagy ritkán vezet autót.
VIDEÓ
Nem kockás papír, nem excel: mit hoz az AI az iparban? Jeránek Tamás, Inforádió, Aréna
Miért nem beszélünk idegen nyelveket? Légrádi Tamás, InfoRádió, Aréna
Kulturális fejlesztések: mi épül 850 milliárd forintból? Hankó Balázs, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.02.19. csütörtök, 18:00
Szalai Ádám
a Sportintézet igazgatóhelyettese, a magyar labdarúgó-válogatott pályaedzője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Ilyen tempóban még soha nem gyártottak ennyi vadászgépet Európában - Teljes kapacitáson pörögnek a gyárak

Ilyen tempóban még soha nem gyártottak ennyi vadászgépet Európában - Teljes kapacitáson pörögnek a gyárak

A BAE Systems vezérigazgatója szerint az Eurofighter Typhoon rendelésállománya biztosítja a gyártósorok leterheltségét egészen addig, amíg meg nem kezdődik a Global Combat Air Programme (GCAP) keretében fejlesztett hatodik generációs harci repülőgép végső összeszerelése - közölte a Defense News.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Brutálisan beszakadt az autópiac: visszatáncoltak a vásárlástól a magyarok

Brutálisan beszakadt az autópiac: visszatáncoltak a vásárlástól a magyarok

Mindössze 69 300 személygépkocsi cserélt gazdát januárban, ami 12 százalékos visszaesés a tavaly januári 78 800 darabhoz képest.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Andrew Mountbatten-Windsor arrested and in custody on suspicion of misconduct in public office

Andrew Mountbatten-Windsor arrested and in custody on suspicion of misconduct in public office

It comes as vehicles believed to be unmarked police cars were seen arriving at the Sandringham Estate in Norfolk earlier this morning.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. február 19. 11:37
Így csökkenthető a daganatos megbetegedések kockázata
2026. február 19. 11:12
Index: titkosszolgálati jelentés készült az ukránok olajcéljairól
×
×