Újabb javaslatok a győri autós tragédia után

A győri Fidesz-KDNP frakció javaslata alapján még 2026-ban fix sebességmérő rendszereket telepítenének a város legveszélyesebb útszakaszaira.

A Kisalföld összefoglalója alapján első körben 4-5 helyszínen, a rendőrség tapasztalatai alapján ütemezve helyeznének ki traffipaxokat a hosszú, egyenes szakaszokra:

Szent István út: A tragédia helyszíne, prioritást élvez a telepítésnél.

Szigethy Attila út.

Móricz Zsigmond rakpart.

Rónay Jácint utca.

Széchenyi híd: Itt már tavasztól várható a folyamatos, 0-24 órás ellenőrzés megkezdése.

A párt lépése reagálás a polgármester bejelentésére, amelyről az Infostarton is beszámoltunk. Pintér Bence polgármester a közösségi oldalán erősítette meg, hogy az útkezelő már tervezi a sebességmérő rendszer fejlesztését, és egyeztetnek a rendőrséggel a Szent István út biztonságosabbá tételéről.

„Arra kértem alezredes urat, hogy a következő hétre tervezett találkozónkon tekintsük át, milyen beavatkozásra lenne szükség a Szent István úton a nagyobb biztonság érdekében” – írta közösségi oldalán a polgármester.