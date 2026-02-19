Negyedmillióan keresték fel az orvosukat a múlt héten

Légúti fertőzés tüneteivel február 9. és 15. között 262 300-an keresték fel orvosukat.

A közlés szerint a hetedik héten influenzaszerű tünetekkel orvoshoz fordult betegek 41,9 százaléka volt gyerek, 29,4 százaléka a 15–34 évesek, 21,4 százalékuk a 35–59 évesek, míg 7,3 százalékuk a 60 éven felüliek korcsoportjába tartozott.

A vizsgált időszakban tizennyolc közigazgatási területen csökkent és két közigazgatási területen (Szabolcs-Szatmár-Bereg és Tolna) nem változott az influenzás tünetekkel orvoshoz fordulók száma az azt megelőző héthez viszonyítva. A legtöbb beteg Szabolcs-Szatmár-Bereg, Fejér és Komárom-Esztergom, a legkevesebb Zala, Bács-Kiskun és Csongrád-Csanád vármegyében volt.

A hetedik héten akut légúti megbetegedések halmozódásáról tizennégy jelentés érkezett; egy bölcsőde, hét óvoda, három általános iskola és három bentlakásos otthon volt érintett.

Kórházba a múlt héten 201 embert vettek fel súlyos, akut légúti fertőzés miatt, közülük 31-en szorultak intenzív/szubintenzív ellátásra – közölte az NNGYK.