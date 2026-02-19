ARÉNA - PODCASTOK
2026. február 19. csütörtök
Medve lábnyomok a homokban
Nyitókép: Pixabay

Friss hírek a Mogyoródnál látott medvével kapcsolatban

Infostart

Közleményt adott ki a Duna-Ipoly Nemzeti Park.

Nemrég Mogyoród külterületén, Kukukkhegynél észlekek medvét, szerdán pedig Veresegyház és Csomád között véltek látni egyet – számolt be róla az Infostart is. A Duna–Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság (DINPI) szerdán azt közölte, hogy Természetvédelmi Őrszolgálatuk megvizsgálta a rendelkezésre álló információkat, azonban ez idáig a területen nem találtak medve jelenlétére utaló nyomot.

„Nem áll rendelkezésre hiteles fénykép- vagy videofelvétel, illetve egyéb, egyértelműen azonosítható bizonyíték.

A térségben dolgozó szakemberek – vadászatra jogosultak, erdészeti szakemberek – szintén nem számoltak be medve jelenlétére utaló tapasztalatról” – írták közösségi oldalukon.

Munkatársaik figyelemmel kísérik az eseményeket, és amennyiben bármilyen megalapozott információ birtokába jutunk, haladéktalanul tájékoztatást adnak.

Arra kérték a térség lakóit és kirándulóit, hogy fokozott figyelemmel járjanak el, és amennyiben nagyragadozó jelenlétére utaló, hitelt érdemlő bizonyítékkal rendelkeznek (például jól azonosítható nyom, hiteles fénykép vagy videó), azt jelezzék a DINPI felé.

(A nyitókép illusztráció.)

medve

mogyoród

duna-ipoly nemzeti park

