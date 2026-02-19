ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
379.19
usd:
321.69
bux:
127820.56
2026. február 19. csütörtök Zsuzsanna
24 óra Ukrajna Irán Téli olimpia
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Artificial intelligence music and sound concept. Represented with digital circuits and advanced algorithms in a high-tech setting, showcasing modern technological advancements and innovation
Nyitókép: da-kuk/Getty Images

Légrádi Tamás: az AI sokat segíthet a nyelvtanulásban, de nem váltja ki a tanárt

Infostart / InfoRádió - Herczeg Zsolt

A Nyelviskolák Szakmai Egyesületének elnöke szerint a mesterséges intelligenciától nem lehet megtanulni egy idegen nyelvet, de az AI komoly segítséget nyújthat a tanulóknak és az oktatóknak is. Beszélt a nyelvtanuláshoz szükséges időről, illetve a tanfolyamok áráról is.

A felnőtt lakosság körében tízből négy ember beszél valamilyen idegen nyelvet, ami jelentős javulás az elmúlt 30 évben, mert rendszerváltás előtt tízből kettő ha beszélt, ugyanakkor mutatja azt is, hogy van hová fejlődni, hiszen európai összehasonlításban azért nem vagyunk túl jó helyen még így sem – mondta az InfoRádió Aréna című műsorában a Nyelviskolák Szakmai Egyesületének elnöke. Az persze nagyon eltérő, hogy ki milyen szintű tudás birtokában van, azt ugyanis karban kell tartani.

„Az például, hogy mondjuk egy New York Times-cikket valaki értelmezzen, vagy egy beszélgetésben részt vegyen, ahhoz adott esetben már akár egy C1-es szintű, leánykori nevén felsőfokú nyelvtudás szükségeltetik. Azt látjuk a tendenciákban, hogy bár tényleg van hová fejlődni, aki viszont nyelvet tanul, az komolyabban tanulja kicsit, mint a korábbi generációk. Sokkal több ma már az akár középfok fölötti szintre, a felsőfok irányába haladó nyelvtanulók aránya az össznyelvtanulók körében, mint korábban volt” – mondta Légrádi Tamás.

Amióta lehet hanggal beszélgetni az AI-algoritmusokkal, felmerül a kérdés, hogy meg lehet-e ezektől, ezzel tanulni egy nyelvet?

A szakember úgy látja, megszerezni nem lehet AI-algoritmusokkal a nyelvtudást, de jól lehet velük gyakorolni, fejlődni, és bizonyos dolgok elsajátítására, egyes tanulási folyamatok felgyorsítására jók lehetnek,

tehát akár gyakorlótársnak is jók.

Hasonló véleményen van a tolmácsgépekkel kapcsolatban, amelyek lassan bárki hangján bármilyen nyelvre le tudnak fordítani egy leírt vagy hallott szöveget.

„Az a határozott véleményünk jelenleg – és lehet, hogy számon kérheti rajtam majd mondjuk négy vagy öt év múlva –, hogy fantasztikus dolgokat tudnak ezek a rendszerek, fantasztikusan sokat tudnak segíteni a nyelvtanároknak abban, hogy a segítségükkel ki tudják terjeszteni a nyelvóráikat, és hatékonyabbá tenni azokat, de őrájuk még mindig szükség lesz. Lehet, hogy egy kicsit kincstári optimizmus, de alapvetően ezt látom” – fogalmazott Légrádi Tamás.

Úgy látja, hogy

nulláról egy használható, B2-es – középfokú – nyelvtudásig körülbelül 6-700 óra alatt lehet eljutni. Ez általában négy-öt évet jelent,

bár ha valaki nagyon intenzíven tanulja, akkor egy-két évvel kevesebb is elégnek bizonyulhat. Egy ilyen szintű tudás megszerzésének ára egy kiscsoportos tanfolyamot példának véve 500 ezer és 1 millió forint között van. Ezt kifizetni szerinte nem luxus, mert azon kevés befektetések egyike, amelyek nagyon lineárisan és világosan megtérülnek.

Fontosnak nevezte Légrádi Tamás az önbizalmat:

létező jelenség Magyarországon, hogy valaki nem mer megszólalni idegen nyelven, mert fél, hogy ledorongolják, ha hibát ejt.

„Azt hiszem, hogy az oktatásnak úgy általában is arról kellene szólnia – és sajnos nem mindig és minden esetben szól arról –, hogy vértezzük fel a gyereket önbizalommal, legyen egy olyan támogató légkör, amelyben ő akármit mond, azt meghallgatjuk és irányítjuk valamilyen irányba, de nem lehurrogjuk, nem elbátortalanítjuk. Azt hiszem, hogy azokkal a modern oktatási módszerekkel és azzal a jó pedagógusi hozzáállással, amelyben az van a középpontban, hogy lehet hibázni, mondani kell, csinálni, azzal ebből nagyon sokat előbbre tudunk lépni” – mondta a szakember az InfoRádió Aréna című műsorában.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Belföld    Légrádi Tamás: az AI sokat segíthet a nyelvtanulásban, de nem váltja ki a tanárt

nyelvtanulás

mesterséges intelligencia

légrádi tamás

nyelvtanfolyam

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
A Bodö/Glimt az Internazionalét is legyőzte

A Bodö/Glimt az Internazionalét is legyőzte

A norvég Bodö/Glimt a Manchester City után az Internazionalét is legyőzte a labdarúgó Bajnokok Ligájában. A szerdai mérkőzések eredményei: Qarabag–Newcastle United 1–6, Bodö/Glimt–Internazionale 3–1, FC Bruges–Olympiakosz 3–3, Olympiakosz–Bayer Leverkusen 0–2.
VIDEÓ
Nem kockás papír, nem excel: mit hoz az AI az iparban? Jeránek Tamás, Inforádió, Aréna
Miért nem beszélünk idegen nyelveket? Légrádi Tamás, InfoRádió, Aréna
Kulturális fejlesztések: mi épül 850 milliárd forintból? Hankó Balázs, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.02.19. csütörtök, 18:00
Szalai Ádám
a Sportintézet igazgatóhelyettese, a magyar labdarúgó-válogatott pályaedzője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Véget ért a béketárgyalás, lehangoló nyilatkozatot tett Zelenszkij – Percről percre híreink az orosz-ukrán frontról csütörtökön

Véget ért a béketárgyalás, lehangoló nyilatkozatot tett Zelenszkij – Percről percre híreink az orosz-ukrán frontról csütörtökön

Volodimir Zelenszkij szerda esti videójában reményét fejezte ki, hogy Ukrajna, az Egyesült Államok és Oroszország még februárban ismét tárgyalóasztalhoz ülhet, miután tegnap véget ért a béketárgyalások genfi fordulója. "A mai alapján nem mondhatjuk, hogy elégséges lenne az eredmény" - méltatlankodott az ukrán elnök. Zelenszkij szerint a katonai ügyekben, azaz a potenciális tűzszünet ellenőrzése kapcsán történt előrelépés, viszont az olyan politikai kérdésekben, mint a területi engedmények vagy a zaporizzsjai atomerőmű, továbbra is eltérnek a felek álláspontjai. Az ukrán államfő hozzátette: "Mi, Ukrajnában mindig azt az álláspontot képviseljük, hogy Európának a folyamat részévé kell válnia." Az orosz delegációt vezető Vlagyimir Megyinszkij "nehéznek, de gyakorlati jellegűnek" nevezte az egyeztetéseket. Cikkünk folyamatosan frissül a legutóbbi háborús fejleményekkel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Egy pesti lakás árának töredékéből vehetsz most saját vidéki horgásztavat: nem vicc, mutatjuk az ajánlatokat

Egy pesti lakás árának töredékéből vehetsz most saját vidéki horgásztavat: nem vicc, mutatjuk az ajánlatokat

A választék széles, az árak pedig éppolyan változatosak, mint a magántavak világa: néhány tízmilliós belépőtől a luxus kategóriáig mindenki találhat kedvére valót. De mire kell figyelni, ha ilyet szeretnénk birtokolni?

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
White House says Iran would be 'wise' to make deal, as US ramps up military presence

White House says Iran would be 'wise' to make deal, as US ramps up military presence

The White House spokeswoman says there are "many reasons and arguments that one could make for a strike against Iran".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. február 19. 06:12
Friss hírek a Mogyoródnál látott medvével kapcsolatban
2026. február 19. 05:48
M1-es autópálya: szórják a bírságokat, de van-e szabályos megoldás?
×
×