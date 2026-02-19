ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
379.33
usd:
322.29
bux:
126673.84
2026. február 19. csütörtök Zsuzsanna
24 óra Ukrajna Irán Téli olimpia
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK

Aréna

Szalai Ádám, a Sportintézet igazgatóhelyettese, a magyar labdarúgó-válogatott pályaedzője

2026. február 19. 18:00
Szalai Ádám a Sportintézet igazgatóhelyettese, a magyar labdarúgó-válogatott pályaedzője

Podcastok

Adóinfó Családi hét Energiavilág EP-percek Fővárosi mozaik GeoTrendek Hetes Karantén idején Katedra Könyvpercek Kultúr Percek Napinfó Orvosmeteorológiai percek Ötkarika Paragrafus Párbeszéd a gazdaságról Pólópercek Szigma – a holnap világa Trendfigyelő Üzleti reggeli magazin Vállalatok és Piacok Vegyesúszás Világszám Világtükör Vívópercek

Audio tartalmak

2026. február 19. 19:47
A szimuláció és az AI új ipari korszakot nyit – Jeránek Tamás az Arénában
2026. február 19. 19:36
Ebben a szektorban megelőzzük Európát
2026. február 19. 18:33
Ukrán–orosz tárgyalási kísérlet – Ugrósdy Márton: voltak vicces jelenetek, izgalmas történelmi beszélgetések
2026. február 19. 18:00
Szalai Ádám, a Sportintézet igazgatóhelyettese, a magyar labdarúgó-válogatott pályaedzője
2026. február 19. 16:59
„Lélek- és jellemerősítő böjtölés” – elindult az MCC új oktatási kísérlete, a 7Próba
2026. február 19. 16:05
A Vállalatok és Piacok magazin 2026 február 19-i adása
2026. február 19. 15:31
Ukrajnában beindult a bűnbakkeresés?
2026. február 19. 15:30
Az Orvosmeteorológiai percek 2026. február 19-i adása
×