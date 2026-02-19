ARÉNA - PODCASTOK
Infostart.hu
2026. február 19. csütörtök Zsuzsanna
kutya mancs tappancs
Nyitókép: Pixabay

Kutyák költöznek be két magyar börtönbe

Infostart / MTI

A Közös ügyünk az állatvédelem Alapítvány és a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága (BVOP) együttműködésében, Ovádi Péter állatvédelemért felelős kormánybiztos támogatásával megvalósuló „Második esély” program döntő szakaszába lépett: az állatvédelmi és reintegrációs célokat ötvöző kezdeményezés keretében a napokban sikeresen befejeződött a részt vevő fogvatartottak elméleti és gyakorlati oktatása a veszprémi és a tiszalöki büntetés-végrehajtási intézetekben, amelyekbe március elején 5-5 mentett kutya költözhet – közölte az alapítvány szerdán az MTI-vel.

A közlemény szerint a nemzetközi minták nyomán létrehozott hazai projekt arra a felismerésre épül, hogy „léteznek olyan találkozások, amelyek a rácsok mindkét oldalán sorsfordító erővel bírnak”.

A gazdátlan kutyák büntetés-végrehajtási intézetekbe történő beköltözése nem pusztán fizikai elhelyezést jelent, hanem egy tudatosan felépített, mély érzelmi alapokon nyugvó rehabilitációs folyamat kezdetét az állatok és a velük foglalkozó emberek számára egyaránt – fejtették ki.

Hozzátették, a program célja, hogy az intézetekbe beköltöző mentett kutyák és a róluk gondoskodó fogvatartottak kölcsönösen segítsék egymás rehabilitációját.

A fogvatartottak a felkészítés során szakemberek segítségével sajátították el a felelős kutyatartás alapjait, a nevelési és szocializációs technikákat, valamint az állatok szükségleteinek kielégítéséhez szükséges ismereteket.

A programba csak olyan fogvatartottak kerülhetnek be, akik megfelelő motivációról és személyes alkalmasságról tettek tanúbizonyságot, és akik a pszichológus szakemberek által meghatározott, szigorú szakmai kritériumoknak maradéktalanul megfeleltek – írták, hozzátéve, hogy a képzési szakasz lezárultával a következő lépés a mentett kutyák kiválasztása és beköltöztetése lesz.

A Közös ügyünk az állatvédelem Alapítvány támogatásával kialakított, közművesített és minden szakmai szempontnak megfelelően előkészített kennelek már készen állnak arra, hogy az állatok megérkezzenek és biztonságos környezetben megkezdhessék új életük első szakaszát.

A Pumi Veszprémi Állatvédelmi Kompetencia Központból a kiválasztott négylábúak várhatóan 2026. március elején foglalják el helyüket az intézetekben kialakított férőhelyen, ahol a folyamatos emberi jelenlét és tanítás segíti őket a fejlődésben – áll a közleményben.

