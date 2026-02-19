ARÉNA - PODCASTOK
Szirom Sándor pilóta tankol fel egy Eurocopter EC-135 típusú helikoptert az esti ügyelet végén a Magyar Légimentő Nonprofit Kft. sármelléki bázisán 2012. augusztus 10-én.
Nyitókép: MTI Fotó: Varga György

Elhunyt a legendás mentőorvos

Infostart

Életének 82. évében, február 13-án elhunyt Andics László, az Országos Mentőszolgálat egykori vezető főorvosa, a Magyar Vöröskereszt volt elnöke. A szakember meghatározó alakja volt a magyar sürgősségi betegellátásnak, nevéhez fűződik a hazai helikopteres mentés megszervezése is.

Andics László pályafutását 1962-ben mentőápolóként kezdte, majd orvosi diplomája megszerzése után mentőtisztként és mentőorvosként dolgozott, többek között Dunaújvárosban is.

1985-től az OMSZ főigazgató-helyetteseként országos irányítási feladatokat látott el, emellett a Semmelweis Egyetemen oktatott, és számos elsősegélynyújtásról szóló szakkönyv szerzője volt – emlékezik a duol.hu.

1989-ben választották a Magyar Vöröskereszt elnökévé, később a Magyar Autóklub regionális vezetőjeként a közlekedésbiztonság és a baleset-megelőzés terén tevékenykedett. Munkásságát 2004-ben a Magyar Köztársasági Érdemrend Tisztikeresztjével, 2013-ban pedig a Magyar Vöröskereszt gyémánt fokozatú kitüntetésével ismerték el.

A szakember február 18-án, azaz tegnap lett volna 82 éves.

Elhunyt a legendás mentőorvos

