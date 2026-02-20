Emelkedik egy adókedvezmény összege

Az összevont adóalapot csökkentő személyi kedvezmény mértéke a mindenkori minimálbérhez igazodik. Mivel 2026-ban a minimálbér összege 322 800 forintra emelkedett, az adókedvezmény havi és éves összege is nő a tavalyi szinthez képest - írja a 24.hu az ado.hu alapján. Ez havonta így már több mint 15 000 forint lehet.

Jogosultsági hónapként azok a hónapok vehetők figyelembe, amelyben a fogyatékos állapot az erről szóló igazolás, határozat alapján legalább egy napig fennáll.

A kedvezményt azok vehetik igénybe, akik a meghatározott kormányrendeletben szereplő betegségekben szenvednek, vagy rokkantsági járadékban, illetve fogyatékossági támogatásban részesülnek.