Egy önvédelemre, de akár támadásra is alkalmas paprikaspray – használat közben.
Nyitókép: Getty Images/vadishzainer

Elektromos sokkolók, paprikaspray... – 400 illegális fegyver egy 17 éves fiúnál Amszterdamban

Infostart / MTI

A holland hatóságok őrizetbe vettek egy 17 éves amszterdami fiút, mert illegális fegyvereket találtak egy csomagjában a Schiphol repülőtéren, majd a lakásán is további mintegy négyszázat - közölte a rendőrség.

A tájékoztatás szerint a vámhatóság munkatársai ellenőrzésre jelölték ki a feladott csomagot a repülőtéren, és több tiltott fegyvert találtak benne. A csomagon szereplő név és cím alapján a rendőrség gyorsan azonosította a címzettet, az ügyet az amszterdami rendőrség vette át.

A fiú lakásán tartott házkutatás során mintegy négyszáz fegyvert foglaltak le, köztük paprikaspray-t, boxereket és elektromos sokkolókat.

A rendőrség arra kérte a lakosságot, hogy jelentsék, ha illegális fegyverek tárolására, kereskedelmére vagy szállítására utaló tevékenységet észlelnek.

