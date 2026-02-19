ARÉNA - PODCASTOK
Infostart.hu
2026. február 19. csütörtök
Snow storm on the I-94 near Harwood, Cass County, North Dakota, United States. Snowplowing on the road I-94, North Dakota.
Nyitókép: Feifei Cui-Paoluzzo/Getty Images

Narancs figyelmeztetést is kiadtak, ezek a tájak kapnak a legtöbbet a hóból és a hófúvásból – térkép

Infostart
ELŐZMÉNYEK

A csütörtöki és pénteki havazás mellett helyenként viharossá erősödhet a szél, amitől hófúvás alakulhat ki – figyelmeztet a HungaroMet.

Nyugaton és az északi tájakon akár 20-30 centiméter hó is lehullhat a hétvégéig, péntek hajnaltól pedig egyre nagyobb területen erősödik fel az északi, északkeleti szél, a Nyugat-, Északnyugat-Dunántúlon pedig viharossá is erősödhet.

ez hófúvást is okozhat, újabb nehezítő tényezőt hozva létre a közlekedésben.

Leginkább a Nyugat-, Északnyugat-Dunántúlon nagy az esély magas hófúvás kialakulására, itt narancs figyelmeztetést adtak ki. Hozzáteszik, pénteken akár a legmagasabb, vörös riasztás kiadása is elképzelhető – írja a HungaroMet.

Emellett pénteken, a nap második felében – ahogy a havazás egyre inkább a középső és keleti tájakra is kiterjed – másutt is előfordulhat valamivel gyengébb hófúvás.

A HungaroMet által közzétett hófúvás index animáción is megnézhető, hol a legnagyobb a valószínűsége a kialakulásnak.

