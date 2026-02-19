Sorkatonaság – elbukhatta nagy álmát az osztrák kancellár

A tavaly márciusban hárompárti koalíció élén hivatalba lépett Christian Stocker néppárti (ÖVP) kancellár a múlt év utolsó napjaiban tárta a nyilvánosság elé indítványát a kötelező hat hónapos szolgálat meghosszabbításáról. A kancellár erről még a koalíciós partnerekkel, a szociáldemokrata SPÖ-vel és a baloldali liberális NEOS párttal sem egyeztetett.

A referendumot mindkettő elutasította. De sérelmezte ezt a két ellenzéki párt, a radikális jobboldali, Ausztriában a legnagyobb támogatottsággal rendelkező Osztrák Szabadságpárt (FPÖ) és a Zöld Párt,

mint ahogy bírálták a tervezett referendumot a legilletékesebb katonai szakértők is, hangsúlyozva, hogy egy ilyen súlyú kérdésre adandó választ nem lehet az állampolgárokra terhelni.

Ezt követően szakértői bizottság tett javaslatot arra, hogy az alapszolgálatot hatról nyolc hónapra növeljék, további két hónapra pedig kötelező tartalékosi kiképzést vezessenek be.

A sorkötelezettség 18 éves kortól minden férfira vonatkozna. Az előterjesztők – a kormánnyal egyetértve – az egyre feszültebbé váló, Ausztriát is érintő, egyre súlyosabbá váló geopolitikai helyzetre hivatkoztak. A referendumot ugyanakkor a leghatározottabban elutasították.

Az ORF közszolgálati médium beszámolója szerint ezt követően került sor a kormány ülésére. A koalíciós pártok egyetértettek abban, hogy az ország védelmi képességeit az új fenyegetések fényében erősítsék. Egyetértés volt abban is, hogy a katonai szolgálatot vonzóbbá kell tenni. Utaltak arra is, hogy

a szakértői bizottság, az úgynevezett katonai szolgálati bizottság ajánlásait, a javasolt modelleket azonnali hatállyal megvizsgálják.

A kormányülésről közzétett, az ORF által ismertetett közlemény egyetlen szóval sem említette Stocker kancellár javaslatát az őszi népszavazásra. Csupán azt hangoztatta, hogy a menetrendről sürgős konzultációkra van szükség.

A koalíciós partnerek megállapodtak abban is, hogy az egyeztetésekbe bevonják az ellenzéki pártokat is, és széles körű konszenzusra törekszenek. Az FPÖ védelempolitikai szóvivője hangsúlyozta, hogy pártja szerint szükség van a kötelező szolgálat meghosszabbítására, ugyanakkor a népszavazást elvetette.

Az említett katonai szolgálati bizottság egyik vezetője, az ORF által idézett Thomas Stralinger volt védelmi miniszter megerősítette, hogy a leghatározottabban ellenzik a népszavazást.

Elemzők szerint mindez azt jelenti, hogy Stocker „álma”, azaz a referendum egyelőre mindenképp lekerült a napirendről.