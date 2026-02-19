Kuruzslókra csapott le a Nemzeti Nyomozó Iroda, „garázsgyógyszerrel” kezelték a betegeket

„A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda még tavaly nyáron indított büntetőeljárást emberen végezhető kutatás szabályainak megszegése és kuruzslás miatt a Nemzeti Védelmi Szolgálat feljelentése alapján” – mondta az InfoRádióban Kész-Varga Mónika rendőr alezredes, a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda szóvivője.

A szóvivő elmondta az MVSZ azután fordult a rendőrséghez, hogy tudomást szerzett arról, hogy egy férfi családtagjaival és üzlettársa rokonaival gyógyszerként be nem jegyzett injekciókat, illetőleg orrspray-ket, valamint tablettákat állít elő engedély nélkül. Az NNI az MVSZ-szel, valamint az NNGY-vel közösen február 10-én, akció keretében fogta el a hálózat mind a hét tagját. Érden, Budapesten és Fóton tartottak kutatásokat, ennek során lefoglaltak minden olyan eszközt, feljegyzést és dokumentumot, melyek a készítmények előállításával és értékesítésével voltak kapcsolatosak. Kész-Varga Mónika elmondta,

az érdi lakásban és a budapesti „rendelőben” nagy mennyiségben találtak ampullákat is.

A kutatás során a nyomozók számára egyértelművé vált, hogy a csapat vezetője, M. György és társai nem tartották be sem a készítmények gyártásához, sem pedig a páciensek egészségügyi ellátásához szükséges előírásokat.

Az említett M. György irányította a csapatot, és ő, illetve az egyik fia volt az, aki a készítményeket családi házuk garázsában előállította – számolt be a gyanúsítottak szerepeiről a szóvivő. A daganatos megbetegedések ellen javasolt, évekkel ezelőtt egy néhai professzor által kikísérletezett immunerősítő szert, a tolerint kezdték el autodidakta módon gyártani úgy, hogy ehhez semmiféle engedéllyel és szakmai hozzáértéssel nem rendelkeztek, sőt az ampullákba nem is az eredeti tolerint töltötték. Volt rajtuk kívül még egy 64 éves bolgár nő ismerőse is a férfinak, akivel még 2022-ben kezdték el ezt a készítményt szélesebb körben terjeszteni. De arra is volt példa, hogy ez a hölgy és az ő családtagjai is, ugyanúgy, mint ahogy a férfi és a fia, adtak be a betegeknek ilyen injekciókat – tette hozzá.

Az úgynevezett „egészségügyi ellátás” kapcsán elmondta,

a 72 éves férfi egy budapesti lakóépület alagsori tárolóhelyiségéből alakított ki rendelőt, ahol a pácienseket is fogadta.

Az érkező betegeket egy biorezonanciás géppel felmérte, majd elkérte tőlük az egészségügyi dokumentumaikat. Ezt követően állította fel a diagnózist és ajánlott terápiát. Volt, hogy az injekciót saját maga adta be, illetőleg a vele üzleti kapcsolatban álló hölgy ismerőse vagy annak rokonai. A kezelések során többször is előfordult, hogy a betegek az injekció beadását követően fájdalmakra, elváltozásokra panaszkodtak, de a férfi azzal nyugtatta őket, hogy a szer az lassan szívódik fel, illetve, hogy az észlelt tünetek nem a „kezelés” következményei.

Kész-Varga Mónika szerint a február 10-én tartott akció során a hatóság emberei lefoglaltak minden olyan eszközt és feljegyzést, valamint dokumentumot, amely egyértelműen alátámasztja a bűncselekmény elkövetését, illetőleg ami a készítmények előállításával és értékesítésével kapcsolatba hozható. Ezen felül a Nemzeti Nyomozó Iroda vagyonvisszaszerzési hivatala vagyonvisszaszerzés keretében összesen több mint 100 millió forint értékben foglalt le forintot és eurót, valamint gépkocsit, illetve bankszámlákat és ingatlanokat vett zár alá.