160 km/h – sikeresek voltak a speciális tesztvonat mérései

A tájékoztatás szerint mivel a MÁV-csoport 150. számú vonalának Soroksár–Kelebia szakaszán 160 kilométer/óra lesz a személyszállító vonatok engedélyezett sebessége, valós körülmények között kellett vizsgálni átadás előtt a vasúti pályát, ezen belül elsősorban a pályageometriát és a felsővezeték-hálózatot. A mozdonyból, mérőkocsiból és vezérlőkocsiból – utóbbira a gyors fordulók miatt volt szükség – álló nagysebességű tesztvonat hétköznapokon 9 és 17 óra között közlekedett Soroksár és Kelebia között, a szerelvényen dolgozó szakemberek 60-160 kilométeres sebességtartományban végezték a méréseket.

A próbamenettel vált bizonyossá, hogy Soroksár és Kelebia között végig, menetrend szerint lehet 160 kilométer/órával közlekedni, erre a sebességre alkalmas a pálya- és a felsővezeték-rendszer is. Ferencváros és Kelebia között végig két új vágány és új felsővezeték-rendszer épült, emellett valamennyi állomás megújult, a gyalogos- és közúti-vasúti átkelőhelyek egyaránt. Ferencváros és Soroksár között 80, innentől az országhatárig 160 kilométer/óra lesz a vasútvonalon az engedélyezett sebesség - írták a közleményben.

Ismertették, hogy a mérések idején ideiglenes forgalmi korlátozásokat kellett bevezetni a biztonság érdekében, így egyes vasúti átjáróknál alkalmanként hosszabb várakozási idő alakult ki. A tesztvonat elhaladásakor jelzőőrök biztosították a vasúti átkelőket, amelyek az áthaladást követően azonnal megnyíltak a forgalom előtt.

A vonal átadását követően nemcsak kényelmesebb, de jóval gyorsabb lesz a vasúti utazás, mint a beruházás előtt. Budapestről Kiskőrösre 43, Soltvadkertre 52, Kiskunhalasra 83, míg Kelebiára 104 perccel hamarabb lehet várhatóan eljutni személyszállító vonattal, annak köszönhetően, hogy egy közepes szintű szolgáltatásból Magyarország legkorszerűbb vasútvonalát sikerült kialakítani – hangsúlyozta az ÉKM közleményében.