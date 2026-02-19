ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
379.51
usd:
322.26
bux:
126906.02
2026. február 19. csütörtök Zsuzsanna
24 óra Ukrajna Irán Téli olimpia
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: ÉKM/Facebook

160 km/h – sikeresek voltak a speciális tesztvonat mérései

InfoRádió / MTI

Hamarosan befejeződik a Budapest–Belgrád vasútvonal hazai szakaszának a felújítása. Mielőtt azonban megkezdődik az újjáépített vasútvonalon a teher- és személyszállító vonatok közlekedése, a kivitelezéssel megbízott vállalkozó dinamikus teszteket végzett a vasúti pályán egy speciális mérővonattal február 10. és 18. között – közölte az Építési és Közlekedési Minisztérium.

A tájékoztatás szerint mivel a MÁV-csoport 150. számú vonalának Soroksár–Kelebia szakaszán 160 kilométer/óra lesz a személyszállító vonatok engedélyezett sebessége, valós körülmények között kellett vizsgálni átadás előtt a vasúti pályát, ezen belül elsősorban a pályageometriát és a felsővezeték-hálózatot. A mozdonyból, mérőkocsiból és vezérlőkocsiból – utóbbira a gyors fordulók miatt volt szükség – álló nagysebességű tesztvonat hétköznapokon 9 és 17 óra között közlekedett Soroksár és Kelebia között, a szerelvényen dolgozó szakemberek 60-160 kilométeres sebességtartományban végezték a méréseket.

A próbamenettel vált bizonyossá, hogy Soroksár és Kelebia között végig, menetrend szerint lehet 160 kilométer/órával közlekedni, erre a sebességre alkalmas a pálya- és a felsővezeték-rendszer is. Ferencváros és Kelebia között végig két új vágány és új felsővezeték-rendszer épült, emellett valamennyi állomás megújult, a gyalogos- és közúti-vasúti átkelőhelyek egyaránt. Ferencváros és Soroksár között 80, innentől az országhatárig 160 kilométer/óra lesz a vasútvonalon az engedélyezett sebesség - írták a közleményben.

Ismertették, hogy a mérések idején ideiglenes forgalmi korlátozásokat kellett bevezetni a biztonság érdekében, így egyes vasúti átjáróknál alkalmanként hosszabb várakozási idő alakult ki. A tesztvonat elhaladásakor jelzőőrök biztosították a vasúti átkelőket, amelyek az áthaladást követően azonnal megnyíltak a forgalom előtt.

A vonal átadását követően nemcsak kényelmesebb, de jóval gyorsabb lesz a vasúti utazás, mint a beruházás előtt. Budapestről Kiskőrösre 43, Soltvadkertre 52, Kiskunhalasra 83, míg Kelebiára 104 perccel hamarabb lehet várhatóan eljutni személyszállító vonattal, annak köszönhetően, hogy egy közepes szintű szolgáltatásból Magyarország legkorszerűbb vasútvonalát sikerült kialakítani – hangsúlyozta az ÉKM közleményében.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Belföld    160 km/h – sikeresek voltak a speciális tesztvonat mérései

máv

vasút

budapest-belgrád vasútvonal

teherszállítás

közösségi közlekedés

ékm

hegyi zsolt

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Ukrán–magyar energiakonfliktus – Szakértő: jó lenne, ha nem kellene ezekhez a lapokhoz nyúlni

Ukrán–magyar energiakonfliktus – Szakértő: jó lenne, ha nem kellene ezekhez a lapokhoz nyúlni

Hortay Olivér, a Századvég Konjunktúrakutató Zrt. energia- és klímapolitikai üzletágvezetője az InfoRádióban úgy vélekedett, a magyar-szlovák dízelstop Ukrajna felé erős kártya, amivel Ukrajna kerül lépéskényszerbe. Más kérdés, hogy Horvátország viszont Magyarországot sodorhatja nehéz helyzetbe, ha nem engedi át az Adria vezetéken az orosz olajat.
 

Az oroszok is kommentálták a magyar dízeldöntést

Index: titkosszolgálati jelentés készült az ukránok olajcéljairól

Hernádi Zsolt: az energiadiverzifikáció magába foglalja az orosz energiát is

Az áramot és a földgázt is lekapcsolhatja a kormány Ukrajna felé

Az áramot és a földgázt is lekapcsolhatja a kormány Ukrajna felé

Bejelentéseket tett Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter Magyarország energiabiztonságáról és az Ukrajnával szembeni válaszlépésekről. Friss adatok váltak ismertté az Otthon Starttal kapcsolatban. Válaszolt arra a kérdésre is, jöhet-e újból üzemanyagár-sapka. Elhangzott olyan kérdés is, hogy van-e kijevi meghívása Orbán Viktornak. A békemenet és a nemzeti petíció részletei is szóba kerültek.
VIDEÓ
Nem kockás papír, nem excel: mit hoz az AI az iparban? Jeránek Tamás, Inforádió, Aréna
Miért nem beszélünk idegen nyelveket? Légrádi Tamás, InfoRádió, Aréna
Kulturális fejlesztések: mi épül 850 milliárd forintból? Hankó Balázs, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.02.19. csütörtök, 18:00
Szalai Ádám
a Sportintézet igazgatóhelyettese, a magyar labdarúgó-válogatott pályaedzője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Véget ért a béketárgyalás, lehangoló nyilatkozatot tett Zelenszkij – Percről percre híreink az orosz-ukrán frontról csütörtökön

Véget ért a béketárgyalás, lehangoló nyilatkozatot tett Zelenszkij – Percről percre híreink az orosz-ukrán frontról csütörtökön

Volodimir Zelenszkij szerda esti videójában reményét fejezte ki, hogy Ukrajna, az Egyesült Államok és Oroszország még februárban ismét tárgyalóasztalhoz ülhet, miután tegnap véget ért a béketárgyalások genfi fordulója. "A mai alapján nem mondhatjuk, hogy elégséges lenne az eredmény" - méltatlankodott az ukrán elnök. Zelenszkij szerint a katonai ügyekben, azaz a potenciális tűzszünet ellenőrzése kapcsán történt előrelépés, viszont az olyan politikai kérdésekben, mint a területi engedmények vagy a zaporizzsjai atomerőmű, továbbra is eltérnek a felek álláspontjai. Az ukrán államfő hozzátette: "Mi, Ukrajnában mindig azt az álláspontot képviseljük, hogy Európának a folyamat részévé kell válnia." Az orosz delegációt vezető Vlagyimir Megyinszkij "nehéznek, de gyakorlati jellegűnek" nevezte az egyeztetéseket. Ukrajna mára virradóra egy Pszkovi területen lévő olajdepót és Belgorodot támadta Oroszországban, részleges áramkimaradásokat okozva a városban. Cikkünk folyamatosan frissül a legutóbbi háborús fejleményekkel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Európai körözési listára került fel egy külföldi, volt csúcspolitikus: Magyarországon él most, menedékjoga is van

Európai körözési listára került fel egy külföldi, volt csúcspolitikus: Magyarországon él most, menedékjoga is van

A módosítás értelmében még akkor sem adhatók ki a menedéket kapott lengyel politikusok, ha időközben magyar állampolgárságot szereznének.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Andrew arrested on suspicion of misconduct in public office as King says 'law must take its course'

Andrew arrested on suspicion of misconduct in public office as King says 'law must take its course'

Police are carrying out searches at addresses in Berkshire and Norfolk, as well as at the Royal Lodge in Windsor where Andrew lived until recently.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. február 19. 13:27
Szijjártó Péter a Béketanács alakuló ülése előtt: „Donald Trump a remény Európa békéjére”
2026. február 19. 12:51
Elhunyt a legendás mentőorvos
×
×