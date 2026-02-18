ARÉNA - PODCASTOK
2026. február 18. szerda Bernadett
Aréna

Jeránek Tamás, a Siemens Zrt. vezérigazgatója

2026. február 18. 18:00
Jeránek Tamás a Siemens Zrt. vezérigazgatója

Podcastok

Audio tartalmak

2026. február 18. 18:38
MVM Next: már több tízezren nyilatkoztak a januári rezsitámogatásról
2026. február 18. 17:50
Kanyarójárvány fenyegeti Londont
2026. február 18. 17:38
Légrádi Tamás: nem mindig, nem mindenkinek jók a nyelvtanuló alkalmazások
2026. február 18. 16:26
Robert Fico: sokkoló, hogy Ukrajna a kőolajjal próbál zsarolni
2026. február 18. 15:54
Az Orvosmeteorológiai percek 2026. február 18-i adása
2026. február 18. 15:14
„Az átalakuló világrend egyik új, fontos intézménye lehet” – jön Donald Trump Béketanácsának alakuló ülése
2026. február 18. 13:33
Most nincs olyan kényszer, ami az összeolvadás felé terelné a hazai bankokat – reagált az elemző Nagy Márton kijelentésére
2026. február 18. 12:14
Lecsaptak Lázár János szavaira a vasutasok és a BKV-sok is
