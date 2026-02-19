Energisszállítások leállításának lehetőségét is vizsgálja Magyarország Ukrajna irányába – a nap hírei

Az áram és földgázszállítás leállításának lehetőségét is vizsgálja Magyarország Ukrajna irányába a Barátság kőolajvezeték leállítása miatt - közölte a Miniszterelnökséget vezető miniszter. Gulyás Gergely a kormányinfón elmondta: a dízel szállításának leállításáról már szerdán döntött a kormány. Eközben felszabadították a stratégiai olajkészletet, és megrendeltek 500 ezer tonna orosz olajat.

Rendkívüli ülést hívott össze az Európai Bizottság, miután Magyarország és Szlovákia leállította a dízelszállításokat Ukrajnába. A testület a vitát jövő szerdán, az Olajkoordinációs Csoport rendkívüli ülésének összehívásával oldaná fel, amin Magyarország, Szlovákia és Horvátország venne részt. A magyar külgazdasági és külügyminiszter közleményben szólította fel az Európai Bizottságot, hogy tartsák be az uniós szabályokat, és ne Ukrajna bizottságaként viselkedjenek.

Az orosz energiát is tartalmazza az energiadiverzifikáció – erősítette meg a Mol-csoport elnök-vezérigazgatója. Hernádi Zsolt a Telexen megjelent interjúban úgy fogalmazott: ha tartósan kiesik a Barátság-vezeték, akkor azt már nehéz lenne újraindítani.

Teljes támogatásáról biztosította Orbán Viktor miniszterelnököt az amerikai elnök Washingtonban, az általa kezdeményezett Béketanács első ülésén. Donald Trump kijelentette, a magyar kormányfő "hihetetlenül jó munkát végez a migráció" területén. Orbán Viktor a Béketanács első ülésén azt mondta: biztos abban, hogy Donald Trump kezdeményezése egy jó lépés a megfelelő irányban.

Öt ország biztosan hozzájárul csapatokkal is a palesztin lakosságú Gázai övezetbe telepítendő nemzetközi erőkhöz – jelentette be az úgynevezett Nemzetközi Stabilizációs Erő amerikai parancsnoka a Béketanács első ülésén. Indonézia, Marokkó, Kazahsztán, Koszovó és Albánia vállalta, hogy katonákat küld, Egyiptom és Jordánia pedig rendőröket képezne ki.

Március elején csak hitelből tudja kifizetni a dolgozói béreket a Fővárosi Önkormányzat - közölte a Főpolgármesteri Hivatal főigazgatója. Kiss Ambrus egy háttérbeszélgetésen azt mondta: jövő heti ülésén tárgyalja a Fővárosi Közgyűlés azt az előterjesztést, amely a március 1-je és 15-e közötti időszakra 40-ről 50 milliárd forintra emelné a főváros folyószámlahitel-keretét.

Több mint 25 ezer igénylőnek folyósították eddig a fix 3 százalékos kamatozású hitelt az Otthonstart programban - erősítette meg a Miniszterelnökséget vezető miniszter. A kérelmet benyújtók 80 százaléka 40 év, 70 százalékuk 35 év alatti.

Rémhírterjesztés miatt feljelentést tesz a Demokratikus Koalíció a Fidesz legújabb háborús kampányvideója miatt. Arató Gergely, a DK frakcióvezető-helyettese közleményében azt írja: a videót mindenhonnan törölni kell, a film megrendelőivel, elkészítőivel, és terjesztőivel szemben pedig a törvény erejével kell eljárni.

Sikeresnek tartja a speciális tesztvonat méréseit a Budapest-Belgrád vasútvonal Soroksár és Kelebia közötti részén az Építési és Közlekedési Minisztérium. A szakaszt február 10-e és 18-a között speciális mérővonattal tesztelték.

Az ukrán elnök szerint Ukrajna nem adhatja csak úgy oda a Donyec-medencét Oroszországnak. Volodimir Zelenszkij egy brit újságírónak adott interjújában azt hangoztatta, hogy nem csupán területről van szó, hanem az emberekről és az állam védelmének stratégiájáról is.

Svédország újabb, 1 milliárd 420 millió dollár értékű katonai segélycsomagot ad Ukrajnának. A csomag légvédelmi rendszereket, drónokat, nagy hatótávolságú rakétákat és lőszereket tartalmaz.

Mielőbb szeretné megnyitni Ukrajna csatlakozási tárgyalásait az Európai Unió - jelentette ki Oslóban az Európai Tanács elnöke. António Costa hozzátette, azt nem tudja, hogy ez már az idén, 2027-ben vagy csak később lesz, de az a fontos, hogy ne veszítsék el a lendületet.

A lengyel elnök megvétózta a bíróságok függetlensége felett őrködő tanácsról szóló törvénymódosítást. A döntésről Karol Nawrocki X-en közzétett videójában azt mondta, nem írhat alá egy olyan jogszabályt, amely alkotmány- és törvénysértő, továbbá a jogállamiság helyreállítása címén káoszt okoz, és utat nyit a bírókra gyakorolt politikai befolyásnak.

Dél-Koreában életfogytiglani börtönre ítélte Jun Szogjol volt elnököt a bíróság, amiért 2024 decemberében szükségállapot bevezetésével próbálta meg átvenni az irányítást az ország felett. A volt államfőt lázadás vezetésében és hatalommal való visszaélésben találták bűnösnek.

Jóváhagyta a bukaresti kormány a Korond-patakon épülő árvízvédelmi rendszer tervét. Csaknem 25 milliárd forintnyi állami forrásból építenek védőgátat és záportározót.