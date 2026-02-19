ARÉNA - PODCASTOK
Donald Trump amerikai elnök a Béketanács alakuló ülésén a washingtoni Donald J. Trump Békeintézetben 2026. február 19-én.
Nyitókép: MTI/EPA/ANSA/Alessandro Di Meo

Energisszállítások leállításának lehetőségét is vizsgálja Magyarország Ukrajna irányába – a nap hírei

Infostart

Az áram és földgázszállítás leállításának lehetőségét is vizsgálja Magyarország Ukrajna irányába. Teljes támogatásáról biztosította Orbán Viktor miniszterelnököt az amerikai elnök Washingtonban, az általa kezdeményezett Béketanács első ülésén. Március elején csak hitelből tudja kifizetni a dolgozói béreket a főváros.

Az áram és földgázszállítás leállításának lehetőségét is vizsgálja Magyarország Ukrajna irányába a Barátság kőolajvezeték leállítása miatt - közölte a Miniszterelnökséget vezető miniszter. Gulyás Gergely a kormányinfón elmondta: a dízel szállításának leállításáról már szerdán döntött a kormány. Eközben felszabadították a stratégiai olajkészletet, és megrendeltek 500 ezer tonna orosz olajat.

Rendkívüli ülést hívott össze az Európai Bizottság, miután Magyarország és Szlovákia leállította a dízelszállításokat Ukrajnába. A testület a vitát jövő szerdán, az Olajkoordinációs Csoport rendkívüli ülésének összehívásával oldaná fel, amin Magyarország, Szlovákia és Horvátország venne részt. A magyar külgazdasági és külügyminiszter közleményben szólította fel az Európai Bizottságot, hogy tartsák be az uniós szabályokat, és ne Ukrajna bizottságaként viselkedjenek.

Az orosz energiát is tartalmazza az energiadiverzifikáció – erősítette meg a Mol-csoport elnök-vezérigazgatója. Hernádi Zsolt a Telexen megjelent interjúban úgy fogalmazott: ha tartósan kiesik a Barátság-vezeték, akkor azt már nehéz lenne újraindítani.

Teljes támogatásáról biztosította Orbán Viktor miniszterelnököt az amerikai elnök Washingtonban, az általa kezdeményezett Béketanács első ülésén. Donald Trump kijelentette, a magyar kormányfő "hihetetlenül jó munkát végez a migráció" területén. Orbán Viktor a Béketanács első ülésén azt mondta: biztos abban, hogy Donald Trump kezdeményezése egy jó lépés a megfelelő irányban.

Öt ország biztosan hozzájárul csapatokkal is a palesztin lakosságú Gázai övezetbe telepítendő nemzetközi erőkhöz – jelentette be az úgynevezett Nemzetközi Stabilizációs Erő amerikai parancsnoka a Béketanács első ülésén. Indonézia, Marokkó, Kazahsztán, Koszovó és Albánia vállalta, hogy katonákat küld, Egyiptom és Jordánia pedig rendőröket képezne ki.

Március elején csak hitelből tudja kifizetni a dolgozói béreket a Fővárosi Önkormányzat - közölte a Főpolgármesteri Hivatal főigazgatója. Kiss Ambrus egy háttérbeszélgetésen azt mondta: jövő heti ülésén tárgyalja a Fővárosi Közgyűlés azt az előterjesztést, amely a március 1-je és 15-e közötti időszakra 40-ről 50 milliárd forintra emelné a főváros folyószámlahitel-keretét.

Több mint 25 ezer igénylőnek folyósították eddig a fix 3 százalékos kamatozású hitelt az Otthonstart programban - erősítette meg a Miniszterelnökséget vezető miniszter. A kérelmet benyújtók 80 százaléka 40 év, 70 százalékuk 35 év alatti.

Rémhírterjesztés miatt feljelentést tesz a Demokratikus Koalíció a Fidesz legújabb háborús kampányvideója miatt. Arató Gergely, a DK frakcióvezető-helyettese közleményében azt írja: a videót mindenhonnan törölni kell, a film megrendelőivel, elkészítőivel, és terjesztőivel szemben pedig a törvény erejével kell eljárni.

Sikeresnek tartja a speciális tesztvonat méréseit a Budapest-Belgrád vasútvonal Soroksár és Kelebia közötti részén az Építési és Közlekedési Minisztérium. A szakaszt február 10-e és 18-a között speciális mérővonattal tesztelték.

Az ukrán elnök szerint Ukrajna nem adhatja csak úgy oda a Donyec-medencét Oroszországnak. Volodimir Zelenszkij egy brit újságírónak adott interjújában azt hangoztatta, hogy nem csupán területről van szó, hanem az emberekről és az állam védelmének stratégiájáról is.

Svédország újabb, 1 milliárd 420 millió dollár értékű katonai segélycsomagot ad Ukrajnának. A csomag légvédelmi rendszereket, drónokat, nagy hatótávolságú rakétákat és lőszereket tartalmaz.

Mielőbb szeretné megnyitni Ukrajna csatlakozási tárgyalásait az Európai Unió - jelentette ki Oslóban az Európai Tanács elnöke. António Costa hozzátette, azt nem tudja, hogy ez már az idén, 2027-ben vagy csak később lesz, de az a fontos, hogy ne veszítsék el a lendületet.

A lengyel elnök megvétózta a bíróságok függetlensége felett őrködő tanácsról szóló törvénymódosítást. A döntésről Karol Nawrocki X-en közzétett videójában azt mondta, nem írhat alá egy olyan jogszabályt, amely alkotmány- és törvénysértő, továbbá a jogállamiság helyreállítása címén káoszt okoz, és utat nyit a bírókra gyakorolt politikai befolyásnak.

Dél-Koreában életfogytiglani börtönre ítélte Jun Szogjol volt elnököt a bíróság, amiért 2024 decemberében szükségállapot bevezetésével próbálta meg átvenni az irányítást az ország felett. A volt államfőt lázadás vezetésében és hatalommal való visszaélésben találták bűnösnek.

Jóváhagyta a bukaresti kormány a Korond-patakon épülő árvízvédelmi rendszer tervét. Csaknem 25 milliárd forintnyi állami forrásból építenek védőgátat és záportározót.

