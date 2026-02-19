ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
379.62
usd:
322.65
bux:
126673.84
2026. február 19. csütörtök Zsuzsanna
24 óra Ukrajna Irán Téli olimpia
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Road works on highway. Asphalt rollers and other equipment
Nyitókép: Valentyna Gupalo/Getty Images

Fontos újdonság Magyarország úthálózatában

Infostart / MTI

Az M9-es gyorsforgalmi út országon belül épülő, de országokat összekötő úthálózat része lesz, mivel kapcsolatot biztosít Európa keleti és nyugati térsége között – mondta az Építési és Közlekedési Minisztérium útépítésekért felelős helyettes államtitkára csütörtökön a Bács-Kiskun vármegyei Nemesnádudvaron.

Pántya József az érintett települések polgármestereinek tartott tájékoztatón elmondta: a mintegy 60 kilométer hosszú, kétszer kétsávos, óránként 110 kilométeres sebességre tervezett autóút a szekszárdi Duna-hídtól a tompai elkerülőig tart.

Az előkészítés a kiviteli tervek kidolgozásáig tart, amelyek 2027-re készülhetnek el, ezt követően indulhatnak meg a kivitelezési közbeszerzések. A tervezés költsége mintegy nettó 6 milliárd forint, amelyet teljes egészében hazai költségvetési forrásból finanszíroznak – tette hozzá.

Mint részletezte: az M9-es az 51-es főúttól indulva keresztezi az 54-est, majd Jánoshalma után, Kisszállás térségében egy elválási csomópontból a tompai elkerülőbe csatlakozik. Az elválási csomópontból egy egyenes ág az 53-as főútra vezet, ezt a szakaszt M91-nek nevezték el.

A projekt részeként megtervezik a Kiskunhalastól Jánoshalmáig tartó, több mint 18 kilométer hosszú kerékpárutat, valamint megerősítik az 53-as főút Kiskunhalastól az 55-ös főút csomópontjáig tartó szakaszának burkolatát is – tette hozzá.

Pántya József kiemelte: a gyorsforgalmi út első, az 51-es és az 54-es főutak közötti, több mint 12 kilométeres szakasza érinti Nemesnádudvart és térségét, míg a második, csaknem 40 kilométeres rész az 54-es főúttól a tompai elkerülőig tart. A harmadik, M91-nek elnevezett szakasz mintegy 7 kilométer hosszú.

Szintén a projekt részeként Jánoshalmán egy 4,5 hektáros mérnökségi telep is épül, amely mintegy 60 új munkahelyet teremt.

Mint mondta: a környezetvédelmi engedély valamennyi szakaszra rendelkezésre áll, az első szakasz pedig már végleges engedélyezési tervdokumentációval is rendelkezik – fogalmazott, hozzátéve, hogy az egyes szakaszok önálló elemként, akár felcserélhető sorrendben is megvalósíthatók.

Juhász Tünde, az Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM) közigazgatási államtitkára elmondta: a minisztérium 2022-es megalakulását követően 2023-ban új állami építési beruházási törvény született, amely új alapokra helyezte az állami beruházásokat. A cél a hatékonyabb, magasabb minőségű és alaposabban előkészített fejlesztések megvalósítása volt.

Az új szabályozás szerint kiviteli terv nélkül nem kezdhető meg az építés, ennek eredményeként 30 százalékos csökkenés mutatható ki a beruházások ajánlati áraiban.

A közbeszerzésekben olyan szakmai alkalmassági és értékelési szempontokat vezettek be, amelyek előnyt jelentenek a helyi és magyar vállalkozások számára. Jelentősen csökkent az egyajánlatos eljárások aránya is, amely tavaly mintegy 3 százalék volt – tette hozzá.

A minisztérium jelenleg mintegy 250 beruházást felügyel 2500 milliárd forint értékben, valamint 115 tervezési eljárás zajlik 110 milliárd forintos keretösszeggel – közölte.

Hozzátette: a szintén új, magyar építészetről szóló törvény célja az építéshatósági eljárások egyszerűsítése és a minőségi, hosszú távon is értékálló épületek megvalósítása.

Zsigó Róbert, a Kulturális és Innovációs Minisztérium parlamenti államtitkára, a térség országgyűlési képviselője arról beszélt:

a térségben zajlanak ma Magyarország legnagyobb közlekedési infrastrukturális beruházásai, részben fejlesztési, részben előkészítési szakaszban.

Folyamatban van a mohácsi híd építése, megkezdődött a munkaterület átadása a bajai déli elkerülő út kivitelezéséhez, és nagy erőkkel zajlik az M9-es tervezése, amely közel két éve tart; a beruházás tervezési szerződését 2024. június 5-én írták alá éppen Nemesnádudvaron.

Mint mondta, a fejlesztések az itt élők és az átutazók kényelmét és biztonságát szolgálják, ugyanakkor elsősorban gazdaságfejlesztési jelentőségük van. A közlekedési infrastruktúra fejlesztése ugyanis szükséges ahhoz, hogy Baja és térsége a munkahelyteremtés és a befektetések révén gazdasági élénkülést érjen el – fogalmazott.

Kezdőlap    Belföld    Fontos újdonság Magyarország úthálózatában

szekszárd

gyorsforgalmi út

baja

útépítés

m9-es

építési és közlekedési minisztérium

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Ukrán–orosz tárgyalási kísérlet – Ugrósdy Márton: voltak vicces jelenetek, izgalmas történelmi beszélgetések

Ukrán–orosz tárgyalási kísérlet – Ugrósdy Márton: voltak vicces jelenetek, izgalmas történelmi beszélgetések

Mindössze két órán át tartott az Ukraja és Oroszország közötti béketárgyalási kísérlet Genfben. A zárt ajtók mögötti eseményekről a sajtó is csak találgat. Az InfoRádió Ugrósdy Mártont, a miniszterelnök politikai igazgatói irodáját vezető helyettes államtitkárt kérdezte.
 

Ukrajnában beindult a bűnbakkeresés?

Kreml: egyelőre még titkosak a rendezési tárgyalások részletei

Két csővezeték, három stratégia a Barátság árnyékában

Ukrán–magyar energiakonfliktus – Szakértő: jó lenne, ha nem kellene ezekhez a lapokhoz nyúlni

Az oroszok is kommentálták a magyar dízeldöntést

Index: titkosszolgálati jelentés készült az ukránok olajcéljairól

„Ha bebizonyosodik, hogy az ukránok rongálták meg a vezetéket” – Szlovákia készül

VIDEÓ
Mikor jönnek az új Szoboszlaik a magyar futballban? Szalai Ádám, Inforádió, Aréna
Nem kockás papír, nem excel: mit hoz az AI az iparban? Jeránek Tamás, Inforádió, Aréna
Miért nem beszélünk idegen nyelveket? Légrádi Tamás, InfoRádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.02.20. péntek, 18:00
Nagy Attila
a Nemzeti Választási Iroda elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Gyengül a forint

Gyengül a forint

Az elmúlt napokban a dollár erősödése határozta meg a forint árfolyamát, amely ennek ellenére régiós szinten is erősnek tűnik és évek óta nem látott csúcsok közelében mozog. Az euró jegyzése 379,3, míg a dolláré 322 forintos szint körül alakul napközben. Bár a befektetők nagy része már az MNB jövő heti kamatdöntésére (és kamatcsökkentésére) készül, amit már beárazott a piac is az előző heti inflációs adatok után, a mai nap még lesz pár fontosabb adat. Délelőtt érkezik az Eurozóna építőipari adatsora, amit délután az amerikai heti munkanélküli segélykérelmek és külkereskedelmi számok követnek.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Koronavírus a csatornákban: a legfrissebb adatok meglephetik az országot

Koronavírus a csatornákban: a legfrissebb adatok meglephetik az országot

Az NNGYK közlése szerint a szennyvízminták alapján a koronavírus-fertőzések számának növekedése nem várható.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Andrew released under investigation after arrest on suspicion of misconduct in public office

Andrew released under investigation after arrest on suspicion of misconduct in public office

The former prince has been pictured leaving a police station on Thursday evening, as police say searches in Norfolk have ended.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. február 19. 19:23
Kirakatba kell tenni a béreket: félnek a magyar cégek
2026. február 19. 19:01
Gyermekorvos letartóztatását rendelték el Pest vármegyében
×
×