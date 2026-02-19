Index: titkosszolgálati jelentés készült az ukránok olajcéljairól

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter korábbi közlése szerint a január 27-e óta tartó leállás „puszta politikai döntés”, amellyel Kijev nyomást kíván gyakorolni Magyarországra az európai integrációs törekvések akadályozása miatt. Az ügyben egy, az Index birtokába jutott, a magyar kormány számára készült titkosszolgálati jelentés kitér a müncheni biztonságpolitikai konferencia eseményeire is. Az információk szerint az ukrán delegáció – német közvetítéssel – arról tájékoztatta a Tisza Párt vezetését, hogy nem tervezik a vezeték újraindítását – olvasható az index.hu-n.

A beszámoló alapján a párt képviselői Münchenben jelezték: készek Magyarország leválasztására az orosz energiahordozókról. Kijev a jelentés szerint tisztában van a nemzetközi szerződések megsértése miatti jogi következményekkel és pénzbírságokkal, azonban nemzetbiztonsági kockázatokra hivatkozva kísérelhetik meg a szállítások tartós minimalizálását.