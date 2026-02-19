ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
379.41
usd:
321.73
bux:
126636.33
2026. február 19. csütörtök Zsuzsanna
24 óra Ukrajna Irán Téli olimpia
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
A Barátság II. kőolajvezetéknek a Mol Dunai Finomítójába belépő vezetéke a főelzáró csappal, előtérben emléktábla Százhalombattán 2013. július 25-én. A Dunai Finomító a Mol-csoport legnagyobb, Magyarország egyetlen kőolaj-feldolgozó létesítménye.
Nyitókép: MTI/Máthé Zoltán

Index: titkosszolgálati jelentés készült az ukránok olajcéljairól

Infostart

Az Index birtokába jutott titkosszolgálati jelentés szerint Ukrajna tudatosan készült a Barátság kőolajvezetéken keresztül történő szállítások megszüntetésére. A dokumentum cáfolja, hogy a Brodi városánál történt orosz légicsapás tartós leállást indokolna. A szakértői vélemények alapján a vezeték alkalmas a működésre, poltikai okok állnak a háttérben.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter korábbi közlése szerint a január 27-e óta tartó leállás „puszta politikai döntés”, amellyel Kijev nyomást kíván gyakorolni Magyarországra az európai integrációs törekvések akadályozása miatt. Az ügyben egy, az Index birtokába jutott, a magyar kormány számára készült titkosszolgálati jelentés kitér a müncheni biztonságpolitikai konferencia eseményeire is. Az információk szerint az ukrán delegáció – német közvetítéssel – arról tájékoztatta a Tisza Párt vezetését, hogy nem tervezik a vezeték újraindítását – olvasható az index.hu-n.

A beszámoló alapján a párt képviselői Münchenben jelezték: készek Magyarország leválasztására az orosz energiahordozókról. Kijev a jelentés szerint tisztában van a nemzetközi szerződések megsértése miatti jogi következményekkel és pénzbírságokkal, azonban nemzetbiztonsági kockázatokra hivatkozva kísérelhetik meg a szállítások tartós minimalizálását.

Kezdőlap    Belföld    Index: titkosszolgálati jelentés készült az ukránok olajcéljairól

ukrajna

dízel

titkosszolgálat

barátság kőolajvezeték

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Az áramot és a földgázt is lekapcsolhatja a kormány Ukrajna felé
kormányinfó

Az áramot és a földgázt is lekapcsolhatja a kormány Ukrajna felé
Bejelentéseket tett Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter Magyarország energiabiztonságáról és az Ukrajnával szembeni válaszlépésekről. Friss adatok váltak ismertté az Otthon Starttal kapcsolatban. Válaszolt arra a kérdésre is, jöhet-e újból üzemanyagár-sapka. Elhangzott olyan kérdés is, hogy van-e kijevi meghívása Orbán Viktornak. A békemenet és a nemzeti petíció részletei is szóba kerültek. Tartson velünk percről percre!
 

Az oroszok is kommentálták a magyar dízeldöntést

Index: titkosszolgálati jelentés készült az ukránok olajcéljairól

Autómentességet kaptak az osztrákok a nagyböjt idejére

Autómentességet kaptak az osztrákok a nagyböjt idejére

Aligha véletlen, hogy az osztrák katolikus és protestáns egyházak környezetvédelmi felelősei a húsvéti nagyböjt (február 18.–április 2.) idejére időzítették az „autómentes nagyböjt” kezdeményezést. A felmérések szerint Ausztriában ugyanakkor minden harmadik emberre igaz az az állítás, hogy soha nem, vagy ritkán vezet autót.
VIDEÓ
Nem kockás papír, nem excel: mit hoz az AI az iparban? Jeránek Tamás, Inforádió, Aréna
Miért nem beszélünk idegen nyelveket? Légrádi Tamás, InfoRádió, Aréna
Kulturális fejlesztések: mi épül 850 milliárd forintból? Hankó Balázs, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.02.19. csütörtök, 18:00
Szalai Ádám
a Sportintézet igazgatóhelyettese, a magyar labdarúgó-válogatott pályaedzője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Ilyen tempóban még soha nem gyártottak ennyi vadászgépet Európában - Teljes kapacitáson pörögnek a gyárak

Ilyen tempóban még soha nem gyártottak ennyi vadászgépet Európában - Teljes kapacitáson pörögnek a gyárak

A BAE Systems vezérigazgatója szerint az Eurofighter Typhoon rendelésállománya biztosítja a gyártósorok leterheltségét egészen addig, amíg meg nem kezdődik a Global Combat Air Programme (GCAP) keretében fejlesztett hatodik generációs harci repülőgép végső összeszerelése - közölte a Defense News.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Brutálisan beszakadt az autópiac: visszatáncoltak a vásárlástól a magyarok

Brutálisan beszakadt az autópiac: visszatáncoltak a vásárlástól a magyarok

Mindössze 69 300 személygépkocsi cserélt gazdát januárban, ami 12 százalékos visszaesés a tavaly januári 78 800 darabhoz képest.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Andrew Mountbatten-Windsor arrested and in custody on suspicion of misconduct in public office

Andrew Mountbatten-Windsor arrested and in custody on suspicion of misconduct in public office

It comes as vehicles believed to be unmarked police cars were seen arriving at the Sandringham Estate in Norfolk earlier this morning.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. február 19. 11:49
Újabb javaslatok a győri autós tragédia után
2026. február 19. 11:37
Így csökkenthető a daganatos megbetegedések kockázata
×
×