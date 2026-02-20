ARÉNA - PODCASTOK
2026. február 20. péntek
Nyitókép: Pixabay

Vakarhatják a fejüket a traktorosok az új KRESZ miatt, az autósok viszont örülhetnek

Infostart

Éles válasz érkezik a gazdák és az autósok régi konfliktusára az új közlekedési szabályozással, amely a korábbinál pontosabban rögzíti a mezőgazdasági munkagépek sármentesítési kötelezettségét és a mulasztás anyagi következményeit. A szabályozás célja az aszfaltra felvitt sár okozta balesetveszély minimalizálása.

A tervezet szerint szilárd burkolatú útra hajtás előtt nemcsak a kerekekről, hanem a vázszerkezetről és a munkagépekről (eke, tárcsa) is el kell távolítani a sarat. Amennyiben a tisztítás nem tökéletes, a felhordott szennyeződést haladéktalanul el kell takarítani, a munkavégzés idejére pedig kötelező a „Veszélyes úttest” vagy „Sárfelhordás” kiegészítő táblák kihelyezése mindkét irányból - írja a beol.hu.

A mulasztás szeptembertől komoly anyagi következményekkel jár. A helyszíni bírság 30 000-től 65 000 forintig terjedhet.

Balesetveszély vagy bejelentés esetén 150 000 és 300 000 forint közötti összeg szabható ki.

A közútkezelő az óránként több tízezer forintos gépi tisztítási díjat is kiszámlázhatja.

Baleset esetén, ha elmaradt a jelzés vagy a takarítás, az üzembentartó teljes kártérítési felelősséggel tartozik, és felmerülhet a gondatlan veszélyeztetés gyanúja is.

Gyorsuló traktorok

A szabályozás életszerűbb sebességhatárokat is bevezet: a traktorok lakott területen kívüli megengedett sebessége 40 km/óráról 60 km/órára nő, miközben kötelezővé válik számukra az úttest jobb szélére húzódva haladni.

