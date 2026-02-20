Ökölcsapás lett a balatoni parkolási vitából, egy audis erősködött

Az eset még januárban történt a Fő utcai fizetős parkolóban. A városőrök éppen elhelyezték a felszólítást a gépjármű szélvédőjén, amikor a tulajdonos visszaérkezett.

A szemtanúk szerint a férfi trágár szavakkal illette az intézkedőket, majd az indulatok tettlegességig fajultak. Az autós az egyik városőrt megütötte, társát pedig fenyegette.

Lengyel Róbert polgármester tájékoztatása szerint a bűncselekményt közterületi kamera rögzítette, a felvételek segítik a nyomozást. A polgármester úgy fogalmazott: „Munkatársam elmondása szerint egy helyi, az útjainkon, a városon belül (is) rendszeresen eszetlenül száguldozó „tesó” az érintett.”

A Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság a sonline.hu-nak megerősítette, hogy a feljelentés alapján a Siófoki Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztálya megindította az eljárást.

Mivel a városőrök közfeladatot ellátó személynek minősülnek, az ellenük irányuló erőszak súlyosabb megítélés alá esik, mint egy átlagos testi sértés, és akár szabadságvesztéssel is büntethető.