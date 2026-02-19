ARÉNA - PODCASTOK
2026. február 19. csütörtök
Pavlova Maria és Sviatchenko Alexei a kûrjét mutatja be a mûkorcsolyázó párosok versenyében a 2026-os milánói-cortinai téli olimpián az assagói Forum di Milano sportarénában 2026. február 16-án.
Nyitókép: MTI/Illyés Tibor

A magyar színekben versenyző műkorcsolya párost is megfenyegette az orosz miniszter

Infostart

Az orosz sportminiszter hazaárulónak tartja és megtiltaná Oroszországba utazásukat azoknak a sportolóknak, akik az olimpián állampolgárságot váltva, más országok színeiben versenyeznek az orosz helyett. Valamennyi sportágat figyelembe véve 38 olyan sportoló vesz részt a téli olimpián, akik különböző okokból hazát váltottak, és nem Oroszországnak szereznek dicsőséget.

Az orosz születésű sportolókat, akik megváltoztatták állampolgárságukat és most más országok színeiben versenyeznek, kitilthatják szülőhazájukból, megfoszthatják címeiktől, vagy akár büntetőeljárással is szembenézhetnek – figyelmeztetett Mikhail Degtyarev, Oroszország sportminisztere.

A fenyegetés azt követően hangzott el, hogy összesen 38 sportoló döntött úgy, hogy az olaszországi olimpiai játékokon állampolgárságot vált Oroszország 2022-es ukrajnai invázióját követően. Az orosz sportolókat szankciók is sújtják: nem képviselhetik az orosz színeket, semleges indulóként vehetnek részt a tornán, nemzeti himnuszukat nem játsszák le az éremátadó ünnepségeken.

Mint ismert, a negyedik helyen végzett, magyar színeket képviselő műkorcsolya páros Pavlova Maria és Sviatchenko Alexei is orosz származású, és Oroszországban, Szocsiban készülnek a világversenyekre.

Az orosz sportminiszter az orosz állami televízióban azt hangoztatta, hogy az állampolgárság megváltoztatása puszta árulás.Mikhail Degtyarev a spanyol Marca cikke szerint azt szeretné, hogy az érintett sportolók ne léphessenek be az országba.

„Mi biztosítjuk nekik éveken át az ellátást, az oktatást, az edzőket és a sportlétesítményeket. Aztán hirtelen eldobják az útlevelüket és eltűnnek. Ha mindent elveszünk tőlük, megtiltjuk nekik a beutazást és a sportlétesítményeink használatát, akkor elértjük a célunkat” – fenyegetőzött a miniszter.

