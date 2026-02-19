A magyar színekben versenyző műkorcsolya párost is megfenyegette az orosz miniszter

Az orosz születésű sportolókat, akik megváltoztatták állampolgárságukat és most más országok színeiben versenyeznek, kitilthatják szülőhazájukból, megfoszthatják címeiktől, vagy akár büntetőeljárással is szembenézhetnek – figyelmeztetett Mikhail Degtyarev, Oroszország sportminisztere.

A fenyegetés azt követően hangzott el, hogy összesen 38 sportoló döntött úgy, hogy az olaszországi olimpiai játékokon állampolgárságot vált Oroszország 2022-es ukrajnai invázióját követően. Az orosz sportolókat szankciók is sújtják: nem képviselhetik az orosz színeket, semleges indulóként vehetnek részt a tornán, nemzeti himnuszukat nem játsszák le az éremátadó ünnepségeken.

Mint ismert, a negyedik helyen végzett, magyar színeket képviselő műkorcsolya páros Pavlova Maria és Sviatchenko Alexei is orosz származású, és Oroszországban, Szocsiban készülnek a világversenyekre.

Az orosz sportminiszter az orosz állami televízióban azt hangoztatta, hogy az állampolgárság megváltoztatása puszta árulás.Mikhail Degtyarev a spanyol Marca cikke szerint azt szeretné, hogy az érintett sportolók ne léphessenek be az országba.

Russia’s Sports Minister Mikhail Degtyarev has proposed banning Russian athletes who now compete for other countries from ever entering Russia again.



“They were raised, trained, supported and then they ditched the passport and left,” he said. “They should be stripped of… pic.twitter.com/tUXYLepfZt — Brian McDonald (@27khv) February 11, 2026

„Mi biztosítjuk nekik éveken át az ellátást, az oktatást, az edzőket és a sportlétesítményeket. Aztán hirtelen eldobják az útlevelüket és eltűnnek. Ha mindent elveszünk tőlük, megtiltjuk nekik a beutazást és a sportlétesítményeink használatát, akkor elértjük a célunkat” – fenyegetőzött a miniszter.