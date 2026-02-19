ARÉNA - PODCASTOK
Gabi Kanichowsky, a Ferencváros (b2) és Deroy Duarte, a Ludogorec (j2) játékosa a labdarúgó Európa-liga alapszakaszának 4. fordulójában játszott Ferencvárosi TC - Ludogorec mérkõzésen a Groupama Arénában 2025. november 6-án.
Nyitókép: MTI/Illyés Tibor

Nem mehet biztosra a Ferencváros Razgradban

Infostart
ELŐZMÉNYEK

Csütörtök este kilenc órától Razgradban játszik a Ferencváros a labdarúgó Európa-liga rájátszás körében, a párharc első mérkőzésén. Az ellenfél jó ismerős: a Ludogorec.

A Ferencváros remekül szerepelt a ligaszakasz őszi mérkőzésein, veretlen maradt, a Groupama Arénában a Ludogorecet is legyőzte. Az volt már a két csapat harmadik, egymás elleni mérkőzése az idényben, kétszer megmérkőztek a Bajnokok Ligája selejtezőjében is. Az összesen három találkozóból kettőt megnyert a Fradi, egy, az idegenbeli, döntetlent hozott.

A mostani sorsoláson – az Európa-liga ligaszakaszának végtabellája alapján – két csapat közül kaphatott ellenfelet a magyar bajnok: a Celtic és a Ludogorec közül egyet. Aligha akadt bárki is, aki inkább a skótokat választotta volna, mondhatni a lehető legjobb sorsolást kapta a Ferencváros, ha már részt kell vennie a rájátszásban.

Sokáig úgy festett ugyanis, sőt egészen a főtábla nyolcadik fordulójáig úgy festett, hogy akár egyenes ágon is bekerülhet a nyolcaddöntőbe. Ám a Nottingham Forest elleni vereség miatt kicsúszott az első nyolcból. Az eredmények ősszel jobbak voltak, s talán a keret is erősebb volt, Varga Barnabás, a házi gólkirály, valamint Tóth Alex külföldre igazolt, Dibusz Dénes sérült. Talán távollétük is közrejátszott abban, hogy 2026-ban még nem nyert mérkőzést Robbie Keane csapata a nemzetközi porondon.

Ettől még, persze, továbbra is igaz, hogy jó a mérleg a Ludogorec ellen. Ám tény, hogy ameddig a Ferencvárossal szemben a bolgár csapat az idény elején szerepelt gyengébben, össze is szedett a hazai bajnokságban egy viszonylag tekintélyes, még most is hétpontos hátrányt a Levszki Szófiával szemben.

Pedig javultak az eredményei, november első harmada óta csupán egy Európa-liga-mérkőzését veszítette el, a többin veretlen maradt. A bolgár bajnokságban, az Efbet ligában a legutóbbi öt fordulóban 13 pontot szerzett.

A változás, a javulás egyik oka az új edző, a norvég Per-Mathias Högmo. Különlegesen érdekes, hogy a nyáron még a portugál Ruí Mota, ősszel Todor Zsivondov dirigálta a csapatot, immár újra váltott a tulajdonos, a norvég edző két héttel a budapesti vereség után vette át a csapatot.

A Ferencvárosban – a kiírás szerint – január végén még nem szerepelhettek a 2026-ban igazolt játékosok. Most már azok, akiket benevezett a klub az európai sorozatba, már igen. Franko Kovačević és Mariano Gómez ott van az esti meccsre készülő keretben.

európa-liga

ludogorec

ferencvárosi tc

Videón az európai csodafegyver - 100 kilométerről üt át bármilyen páncélt

A Rheinmetall 2026. február 19-én éleslövészeti felvételeket tett közzé az FV-014 típusú kamikaze drónról. Az eszközt a németországi Cochstedtben, a pilóta nélküli légi rendszerek nemzeti tesztközpontjában, egy megrendelői demonstráció során prezentálták - jelentette az Army Recognition.

