Életveszélyes sarlatánokra csaptak le a rendőrök

A Nemzeti Védelmi Szolgálat tárta fel, hogy egy 72 éves férfi és társai egy érdi garázsban gyártották az illegális szereket. A nyomozók kiderítették, hogy a férfi és fia egy sem forgalomba hozatali engedéllyel, sem klinikai vizsgálati engedéllyel nem rendelkező Tolerin nevű immunerősítőszert kezdett mindennemű hozzáértés és szakértelem híján gyártani.

A semmire sem jó készítménnyel megtöltött ampullákat injekciózták a hozzájuk forduló, reményvesztett, minden, lehetséges gyógyulásukhoz vezető szalmaszálba belekapaszkodó betegekbe, 30 ezer forintért. A közlemény néhai Bertók Lóránd, kétszeres Akadémiai díjas, Széchenyi-díjas professzor és kutatócsapata által több évtized alatt kifejlesztett Tolerin kizárólagos tulajdonjogát a férfi magáénak vallotta.

Az alagsori tárolóhelyiségből kialakított "rendelőben" fogadott betegeket megvizsgálta, diagnosztizálta, majd személyre szabott terápiát ajánlott.

Ha úgy ítélte meg, a szintén általuk gyártott orrsprét/tablettát is felírta. Az injekciót/infúziót vagy ő, vagy egyik társa adta, kötötte be. A betegek közül többen fájdalmakra, elváltozásokra panaszkodtak, ám a férfi azt a szer lassú felszívódásával, vagy azzal magyarázta, hogy a tünetek nem is attól vannak.

A hálózat 7 tagját elfogták; Érden, Budapesten és Fóton házakat kutattak át. A rendőrök - vagyonvisszaszerzés keretében - több mint 100 millió forintnyi pénzt, gépkocsit foglaltak le, bankszámlákat és ingatlanokat vettek zár alá.

A banda tagjait emberen elvégezhető kutatás szabályainak megszegése és kuruzslás bűntettével gyanúsítják, szabadlábon védekezhetnek.