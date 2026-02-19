ARÉNA - PODCASTOK
2026. február 19. csütörtök
Bosszús női sofőr autóvezetés közben.
Nyitókép: Getty Images/EmirMemedovski

Valami nem kerek a plug-in hibrid autókkal – „sokkoló” vizsgálat

Infostart / MTI

A mindennapi közlekedésben a plug-in hibrid autók üzemanyag-fogyasztása jóval magasabb, mint amit a hivatalos adatok mutatnak. Egy friss vizsgálat szerint átlagosan négyszer annyi üzemanyagot használnak, mint a gyári értékek alapján várható lenne.

A kutatást a Fraunhofer-Institut für System- und Innovationsforschung (Fraunhofer ISI) és több partnerintézmény végezte, az eredményekről pedig a német közszolgálati műsorszolgáltató, a Südwestrundfunk (SWR) számolt be. Az elemzés közel egymillió, 2021–2023 között gyártott jármű valós használati adataira épült, több autógyártótól.

A hivatalos mérések szerint a plug-in hibridek átlagos fogyasztása körülbelül 1,5 liter 100 kilométeren. A valós közúti adatok azonban mintegy 6 liter 100 kilométerenkénti átlagot mutatnak. Ez nemcsak magasabb üzemanyagköltséget jelent, hanem nagyobb szén-dioxid-kibocsátást is.

A tanulmány szerint az eltérés egyik oka, hogy az autók túlnyomórészt elektromos üzemben is átlagosan 3 liter üzemanyagot fogyasztanak 100 kilométerenként – jóval többet, mint azt korábban feltételezték. A kutatás vezetője, Patrick Plötz (Fraunhofer ISI) az SWR-nek úgy nyilatkozott: ez az eredmény valóságos „sokk” volt a kutatók számára.

Az újabb fejlesztésű plug-in hibrideknél a különbség kisebb lehet, mivel időközben szigorították a fogyasztásmérés szabályait.

A kutatók ugyanakkor azt sürgetik, hogy az Európai Unió szabályozását tovább kellene igazítani a valós közúti adatokhoz. Szerintük túl nagy a rés az „elméleti” és a „tényleges” fogyasztás között, ezért szigorúbb számítási előírásokra van szükség a plug-in hibrideknél.

Egy ilyen változtatás az autógyártókat is érintené, mivel az EU által előírt flotta-szintű szén-dioxid-kibocsátási célok teljesítését jelenleg a könnyű gépjárművek világszerte összehangolt teszteljárása (WLTP) szerinti értékek alapján ellenőrzik.

Patrick Plötz szerint ma már adottak az adatok és a technikai feltételek ahhoz, hogy ne csak a típusjóváhagyási papírok, hanem a valós közúti teljesítmény alapján értékeljék az autókat.

