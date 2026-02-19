ARÉNA - PODCASTOK
2026. február 19. csütörtök
Kós Hubert a férfi 200 méteres hátúszás előfutamában az úszók rövidpályás világbajnokságán a Duna Arénában 2024. december 15-én.
Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

Kós Hubert pályacsúcsokban utazik az amerikai egyetemi bajnokságon

Infostart / MTI

Az előfutamban és a döntőben is így diadalmaskodott 100 yard háton az amerikai egyetemi konferencia döntőben.

Kós két „pályacsúcsot” úszott 100 yard háton az egyetemi konferencia döntőben, az előfutamban és a döntőben is így diadalmaskodott 100 yard háton az amerikai egyetemi konferencia döntőben.

A 200 méter háton olimpiai bajnok magyar klasszis a viadal eredményközlője szerint a délelőtti programban 43,87 másodperccel volt a legjobb a Tennessee állambeli Knoxville-ben zajló eseményen – ezzel Nick Thoman 2013-as rekordját (44,07) adta át a múltnak –, majd a fináléban további egy századot javítva győzött.

A 22 éves Kós a szombatig tartó viadalon még több számban is medencébe ugrik.

