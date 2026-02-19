Újratárgyalták az új KRESZ bizonyos elemeit a szakmai szervezetek

Az új KRESZ gépjármű-közlekedésre vonatkozó szabályairól mondták el észrevételeiket közúti fuvarozók, autóbuszos cégek, biztosítótársaságok és autós érdekvédelmi szervezetek képviselői. A tárca széleskörű társadalmi és szakmai egyeztetések keretében, közlekedési módonként tekinti át az új KRESZ tervezetét, valamint az arra beérkező észrevételeket – közölte csütörtökön az Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM).

A fórum résztvevőit Kerékgyártó János közlekedési stratégiáért és hatósági ügyekért felelős helyettes államtitkár köszöntötte, aki elmondta: a jelenleg érvényben lévő KRESZ 1975-ben lépett hatályba, azóta viszont minden megváltozott, az infrastruktúra, a járművek technológiai fejlettsége, de megváltoztak a mobilitási igények is. Ezért egy alapjaiban új KRESZ készül.

A közlekedési tárca célja, hogy az új KRESZ ne csak kiküszöbölje a hatályban lévő hibáit, de érdemi előrelépést hozzon a közlekedés minden területét érintően, így tematikus egyeztetések keretében tekintik át az új KRESZ tervezetét és tárják fel a különböző közlekedési módok képviselőinek véleményét és javaslatait

– foglalta össze a helyettes államtitkár a közlemény szerint. Az egyeztetésen áttekintették az autópályán alkalmazandó sebességhatárra, a teherautók és buszok haladási sebességére, a párhuzamos közlekedés megszűnésével, előzéssel kapcsolatos szabályokat, valamint a megfelelő gumiabroncsok, a járművek automata vezetéstámogató berendezései, a tompított fényszórók és a menetjelző fények használatára vonatkozó szabályozás tervezetét. Javaslat érkezett új közúti jelzések kialakítására, az elektromobilitási eszközökre és a kerékpárosokra vonatkozó szabályozás módosítására, továbbá a gyalogosok zebrán való közlekedése során az elektronikai eszközök korlátozására.

Az egyeztetésen részt vett a Magyar Közúti Fuvarozók Egyesülete, a Magyar Független Fuvarozók Egyesülete, a NiT Hungary, az Országos Rendőr-főkapitányság, az Autós Nagykoalíció, a Magyar Biztosítók Szövetsége, a Magyar Gumiabroncs Szövetség, az Ésszerűbb Közúti Közlekedésért Egyesület, a Magyar Közút NZRT., valamint a biztosítótársaságok képviselői.

Az új KRESZ véleményezésére szolgáló workshop-sorozat folytatódik, a következő alkalommal az útügyi kérdések, például a közúti jelzések egységességének kérdései, a szabályozás változásai kerülnek sorra. Az ÉKM célja, hogy az új KRESZ minden közlekedési mód számára a lehető legkedvezőbb és legbiztonságosabb feltételeket teremtse meg – írták.