ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
378.82
usd:
321.84
bux:
126840.53
2026. február 19. csütörtök Zsuzsanna
24 óra Ukrajna Irán Téli olimpia
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Unsplash

Újratárgyalták az új KRESZ bizonyos elemeit a szakmai szervezetek

Infostart / MTI

Az új KRESZ-szel nem csak a régi hibákat tervezik korrigálni, hanem előrelépést szeretne hozni a közlekedésben. Ennek érdekében az Építési és Közlekedési Minisztérium számos szakmai és érdekképviseleti szervezet képviselőivel egyeztet.

Az új KRESZ gépjármű-közlekedésre vonatkozó szabályairól mondták el észrevételeiket közúti fuvarozók, autóbuszos cégek, biztosítótársaságok és autós érdekvédelmi szervezetek képviselői. A tárca széleskörű társadalmi és szakmai egyeztetések keretében, közlekedési módonként tekinti át az új KRESZ tervezetét, valamint az arra beérkező észrevételeket – közölte csütörtökön az Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM).

A fórum résztvevőit Kerékgyártó János közlekedési stratégiáért és hatósági ügyekért felelős helyettes államtitkár köszöntötte, aki elmondta: a jelenleg érvényben lévő KRESZ 1975-ben lépett hatályba, azóta viszont minden megváltozott, az infrastruktúra, a járművek technológiai fejlettsége, de megváltoztak a mobilitási igények is. Ezért egy alapjaiban új KRESZ készül.

A közlekedési tárca célja, hogy az új KRESZ ne csak kiküszöbölje a hatályban lévő hibáit, de érdemi előrelépést hozzon a közlekedés minden területét érintően, így tematikus egyeztetések keretében tekintik át az új KRESZ tervezetét és tárják fel a különböző közlekedési módok képviselőinek véleményét és javaslatait

– foglalta össze a helyettes államtitkár a közlemény szerint. Az egyeztetésen áttekintették az autópályán alkalmazandó sebességhatárra, a teherautók és buszok haladási sebességére, a párhuzamos közlekedés megszűnésével, előzéssel kapcsolatos szabályokat, valamint a megfelelő gumiabroncsok, a járművek automata vezetéstámogató berendezései, a tompított fényszórók és a menetjelző fények használatára vonatkozó szabályozás tervezetét. Javaslat érkezett új közúti jelzések kialakítására, az elektromobilitási eszközökre és a kerékpárosokra vonatkozó szabályozás módosítására, továbbá a gyalogosok zebrán való közlekedése során az elektronikai eszközök korlátozására.

Az egyeztetésen részt vett a Magyar Közúti Fuvarozók Egyesülete, a Magyar Független Fuvarozók Egyesülete, a NiT Hungary, az Országos Rendőr-főkapitányság, az Autós Nagykoalíció, a Magyar Biztosítók Szövetsége, a Magyar Gumiabroncs Szövetség, az Ésszerűbb Közúti Közlekedésért Egyesület, a Magyar Közút NZRT., valamint a biztosítótársaságok képviselői.

Az új KRESZ véleményezésére szolgáló workshop-sorozat folytatódik, a következő alkalommal az útügyi kérdések, például a közúti jelzések egységességének kérdései, a szabályozás változásai kerülnek sorra. Az ÉKM célja, hogy az új KRESZ minden közlekedési mód számára a lehető legkedvezőbb és legbiztonságosabb feltételeket teremtse meg – írták.

Kezdőlap    Belföld    Újratárgyalták az új KRESZ bizonyos elemeit a szakmai szervezetek

közlekedés

változás

szakszervezet

érdekképviselet

kresz

újratárgyalás

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Donald Trump: teljes mellszélességgel támogatom Orbán Viktort
Videó

Donald Trump: teljes mellszélességgel támogatom Orbán Viktort
Donald Trump amerikai elnök Béketanácsának első ülésén mondott beszédet. Az első téma a közel-keleti biztonsági helyzet, a Hamász fegyvereseinek leszerelése, az újjáépítési alap mérete és a humanitárius segélyek eljuttatásának módja a háború sújtotta gázai lakossághoz.
Két csővezeték, három stratégia a Barátság árnyékában

Két csővezeték, három stratégia a Barátság árnyékában

Az energetikai infrastruktúra a 21. században nem csupán gazdasági eszköz, hanem geopolitikai erőforrás. Egy tranzitország döntése vagy egy exportkorlátozás azonnal átrendezi a regionális erőegyensúlyt. A Barátság-ügy megmutatja, hogyan válik a fizikai összekapcsoltság kölcsönös sebezhetőséggé. A hosszú távú stabilitás kulcsa nem a konfrontáció, hanem a függőségek szerkezeti kezelése.
 

Ukrán–magyar energiakonfliktus – Szakértő: jó lenne, ha nem kellene ezekhez a lapokhoz nyúlni

Az oroszok is kommentálták a magyar dízeldöntést

Index: titkosszolgálati jelentés készült az ukránok olajcéljairól

Hernádi Zsolt: az energiadiverzifikáció magába foglalja az orosz energiát is

„Ha bebizonyosodik, hogy az ukránok rongálták meg a vezetéket” – Szlovákia készül

VIDEÓ
Nem kockás papír, nem excel: mit hoz az AI az iparban? Jeránek Tamás, Inforádió, Aréna
Miért nem beszélünk idegen nyelveket? Légrádi Tamás, InfoRádió, Aréna
Kulturális fejlesztések: mi épül 850 milliárd forintból? Hankó Balázs, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.02.19. csütörtök, 18:00
Szalai Ádám
a Sportintézet igazgatóhelyettese, a magyar labdarúgó-válogatott pályaedzője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Azonnal abba kell hagyni az AI generált jelszavak használatát

Azonnal abba kell hagyni az AI generált jelszavak használatát

Egy friss kutatás szerint a nagy nyelvi modellek – köztük a ChatGPT, a Claude és a Gemini – meglepően gyenge jelszavakat generálnak. Bár ezek a kódok első ránézésre összetettnek tűnhetnek, a valóságban könnyen kitalálhatóak és feltörhetőek - közölte a Techspot.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Lecsapott az MNB egy hazai pénzügyi cégre: tartozásokat adtak-vettek, ezen akadtak fent a rostán

Lecsapott az MNB egy hazai pénzügyi cégre: tartozásokat adtak-vettek, ezen akadtak fent a rostán

A folyamatban lévő piacfelügyeleti vizsgálat során felmerült a gyanú, hogy a társaság felügyeleti engedély nélkül vásárolt követeléseket.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Andrew arrested on suspicion of misconduct in public office as King says 'law must take its course'

Andrew arrested on suspicion of misconduct in public office as King says 'law must take its course'

Police are carrying out searches at addresses in Berkshire and Norfolk, as well as at the Royal Lodge in Windsor where Andrew lived until recently.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. február 19. 16:02
Szánthó Miklós: „választási csalásról” szóló állítások tudatosan felépített politikai narratívát alkotnak
2026. február 19. 15:42
Bomba miatt kiürítik a XII. kerület egy részét
×
×