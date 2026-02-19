ARÉNA - PODCASTOK
2026. február 19. csütörtök
Nyitókép: Pexels.com

Magyarországon is nyomoztak a határ közelében talált halott csecsemő miatt, négy embert letartóztattak

Infostart

Áttörés történt a január közepén, a magyar-osztrák határnál talált halott csecsemő ügyében: a hatóságok négy embert tartóztattak le, köztük a gyermek anyját is. A nemzetközi nyomozás Ausztria mellett Németországra, Magyarországra és Romániára is kiterjedt.

Rendőrségi beszámoló szerint az elmúlt napokban végrehajtott akciók során három gyanúsítottat Németországban, egyet pedig Romániában vettek őrizetbe. Valamennyien előzetes letartóztatásban várják az Ausztriába történő átszállításukat, ahol részletes kihallgatásuk következik – írja a Kisalfold.

A kislány holttestét január 18-án fedezték fel a nickelsdorfi határátkelőhely közelében.

A boncolás megerősítette, hogy a csecsemő élve született; halálát koponya-agyi trauma okozta.

A nyomozók DNS-nyomokat rögzítettek a helyszínen, valamint kiértékelték a határátkelő környéki térfigyelő kamerák felvételeit.

A brutális gyilkosság indítéka egyelőre ismeretlen, a nyomozás nagy erőkkel folytatódik a pontos körülmények tisztázása érdekében.

Hortay Olivér, a Századvég Konjunktúrakutató Zrt. energia- és klímapolitikai üzletágvezetője az InfoRádióban úgy vélekedett, a magyar-szlovák dízelstop Ukrajna felé erős kártya, amivel Ukrajna kerül lépéskényszerbe. Más kérdés, hogy Horvátország viszont Magyarországot sodorhatja nehéz helyzetbe, ha nem engedi át az Adria vezetéken az orosz olajat.
 

Bejelentéseket tett Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter Magyarország energiabiztonságáról és az Ukrajnával szembeni válaszlépésekről. Friss adatok váltak ismertté az Otthon Starttal kapcsolatban. Válaszolt arra a kérdésre is, jöhet-e újból üzemanyagár-sapka. Elhangzott olyan kérdés is, hogy van-e kijevi meghívása Orbán Viktornak. A békemenet és a nemzeti petíció részletei is szóba kerültek.
A hazai privátbanki számlaegyenlegek 13,5%-os növekedését és a teljes megtakarítási piac tavalyi 10,2%-os gyarapodását is meghaladó, 15,0%-os bővülést értek el a magyar háztartások külföldi pénzügyi eszközökben tartott megtakarításai – számolta ki a Portfolio a Magyar Nemzeti Bank (MNB) friss adataiból. Minden 100 forintnyi megtakarításból már 13 forintot külföldön tartanak a háztartások, ami új rekordnak számít – annak ellenére, hogy a forint tavaly 6%-kal erősödött, mérsékelve a devizában denominált megtakarítások forintértékét.

