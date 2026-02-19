Magyarországon is nyomoztak a határ közelében talált halott csecsemő miatt, négy embert letartóztattak

Rendőrségi beszámoló szerint az elmúlt napokban végrehajtott akciók során három gyanúsítottat Németországban, egyet pedig Romániában vettek őrizetbe. Valamennyien előzetes letartóztatásban várják az Ausztriába történő átszállításukat, ahol részletes kihallgatásuk következik – írja a Kisalfold.

A kislány holttestét január 18-án fedezték fel a nickelsdorfi határátkelőhely közelében.

A boncolás megerősítette, hogy a csecsemő élve született; halálát koponya-agyi trauma okozta.

A nyomozók DNS-nyomokat rögzítettek a helyszínen, valamint kiértékelték a határátkelő környéki térfigyelő kamerák felvételeit.

A brutális gyilkosság indítéka egyelőre ismeretlen, a nyomozás nagy erőkkel folytatódik a pontos körülmények tisztázása érdekében.