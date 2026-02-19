A világ legnagyobb futballstadionját építik Ázsiában

Vietnám megkezdte a világ legnagyobb futballstadionjának építését, a hanoi Csong Dong stadion 135 ezer férőhelyet kínál majd – írta meg a Portfolio a Property News International információi alapján.

A stadion minden eddiginél nagyobb nézőteret fog kínálni, egyben az ország eddigi legnagyobb sportkomplexumának központi eleme is lesz. Elkészültével befogadóképessége felül fogja múlni a jelenlegi csúcstartókat, az észak-koreai Rungrado Stadiont és az indiai Narendra Modi Stadiont is – olvasható a cikkben.

A stadiont az ősi Dong Szon-i bronzdobokról nevezték el, amelyek a vietnámi kulturális örökség legfontosabb szimbólumai közé tartoznak. A tervezők a nemzeti identitást korszerű mérnöki megoldásokkal ötvözték, az épület formavilágában megjelennek a mitikus Lac madár motívumai és a bronzdobok vizuális elemei is.

Az alapkőletétel 2025 decemberébenvolt, a stadion tervezett átadása 2028 augusztusára várható. A létesítményt behúzható tetőszerkezettel és mozgatható pályarendszerrel építik meg. A gyepszőnyeget néhány óra alatt el tudják távolítani a küzdőtérről, az épületbe pedig a nemzetközi közvetítési szabványoknak megfelelő távközlési és műsorszóró infrastruktúrát telepítenek. Ez a multifunkciós megközelítés illeszkedik abba a trendbe, amely az egész évben üzemelő, sokcélú rendezvényhelyszíneket részesíti előnyben.

A Csong Dong Stadion a tervezett hanoi olimpiai sportváros központi eleme lesz, a sportváros több mint 9000 hektáron terül el majd. A fejlesztés mintegy 750 ezer lakos számára készül, lakóövezeteket, közlekedési hálózatot, egészségügyi létesítményeket és kiegészítő sportinfrastruktúrát is magában foglal.

A beruházás teljes becsült értéke meghaladja a 38 milliárd dollárt. A projekt célja, hogy Hanoi alkalmassá váljon olyan nagyszabású nemzetközi versenyek megrendezésére, mint az Ázsia-játékok vagy az olimpiai selejtezők – olvasható a cikkben.