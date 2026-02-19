ARÉNA - PODCASTOK
2026. február 19. csütörtök Zsuzsanna
Egy lánccal és lakattal lezárt kapu.
Nyitókép: Unsplash

Ezúttal egy népszerű budapesti szórakozóhelyet zártak be a kábítószer miatt

Infostart

A közelmúltban már történt komolyabb bűncselekmény az érintett szórakozóhelyen kábítószerrel összefüggésben. A mostani akció során négy embert vettek őrizetbe a hatóságok.

A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozóiroda (KR NNI) nemrég számolt be egy nagyszabású akcióról, melyben lengyel kollégáikkal közösen csaptak le a kábítószert előállító csapatra, akik a budapesti éjszakában árusítottak illegális szereket – írja közleményében a Budapest Rendőr-főkapitányság. A több helyszínen végrehajtott műveletben az NNI nyomozói

16 kilogramm kábítószert foglaltak le, négy embert kábítószer-kereskedelem miatt vettek őrizetbe, többeket birtoklással gyanúsítanak.

A KR NNI által őrizetbe vett, azóta letartóztatott négy kábítószer-kereskedő egyike, az 51 éves D. Zsolt, budapesti lakos az óbudai szórakozóhelyen árult illegális drogokat, ezért a BRFK III. Kerületi Rendőrkapitánysága a szervezett bűnözés, valamint az azzal összefüggő egyes jelenségek elleni fellépés szabályairól és az ehhez kapcsolódó törvénymódosításokról szóló 1999. évi LXXV. törvény 4/A. § (1) bekezdésben foglaltak alapján a Bécsi úton található szórakozóhelyet 2026. február 19-én két hónap időtartamra bezáratta.

A bulizóknak árult kábítószerek korábban súlyos bűncselekményhez is vezettek az óbudai szórakozóhelyen.

2026. február 15-én 2 óra körül az illemhelyiségben egy férfi kábítószercsík fogyasztását kínálta fel egy dolgát végezni kívánó másik vendégnek, miközben társaival elállták a kiutat. Amikor a vendég elutasította a drog felszívását, a kínáló férfi ököllel kétszer arcon ütötte. A 37 éves, profi bokszolói múlttal rendelkező bántalmazót a rendőrök előállították a III. Kerületi Rendőrkapitányságra. A gyorsteszt többféle kábítószert mutatott ki szervezetéből, ezért súlyos testi sértés kísérlete és személyi szabadság megsértése bűntett mellett kábítószer birtoklása vétség megalapozott gyanújával is kihallgatták, őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatását.

Bűnügyek    Ezúttal egy népszerű budapesti szórakozóhelyet zártak be a kábítószer miatt

