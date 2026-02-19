Ukrán–magyar energiakonfliktus – Szakértő: jó lenne, ha nem kellene ezekhez a lapokhoz nyúlni

Magyarország és Szlovákia leállította a dízelüzemanyag-szállítást Ukrajnába. A magyar külügy- és külgazdasági miniszter Szijjártó Péter szerint a magyar export csak akkor indulhat újra, ha az ukrán fél ismét biztosítja a kőolajszállítást a Barátság vezetéken. Ez akkor szűnt meg, amikor az oroszok lebombázták a vonal egyik szakaszát.

Hortay Olivér, a Századvég Konjunktúrakutató Zrt. energia- és klímapolitikai üzletágvezetője az InfoRádióban a helyzetet elemezve először is felidézte: a vezetéket január 27-én érte a támadás, és a rendelkezésre álló információk alapján február 6-ára sikerült helyreállítani a vezetéket kiszolgáló infrastruktúrát, azóta mégsem jön rajta nyersolaj, mára több forrásból megerősítették, hogy ennek az az oka, hogy az ukrán vezetés szabotálja a vezeték újraindítását, politikai nyomást kíván gyakorolni a magyarokra és a szlovákokra.

Hogy kinek van erősebb pozíciója ebben a konfliktushelyzetben,

Magyarország és Szlovákia dízelexportjának vagy

az ukránok kőolajszállításának,

arról azt mondta, már az egy szomorú pillanat, hogy feljött ez a kérdés.

„Két évvel ezelőtt Ukrajna elkezdte Magyarországot több ízben zsarolni a Barátság vezeték leállításával, utána adminisztratív módon többször is felmerült az akadályozás kérdésköre, konkrét dróntámadások is érték a vezetékkiszolgáló infrastruktúrát, úgyhogy most már lépni kellett. Szerintem

Magyarország kezében erősebb lapok vannak, hazánk és Szlovákia nemcsak nagyszabású humanitárius segítséget nyújt Ukrajnának, hanem energetikai segítséget is”

– mutatott rá.

És ennek csak az első lépcsőfokát jelentik az üzemanyagok: Ukrajna a dízeligényének 10-20 százalékos arányát biztosítja a magyar és a szlovák fél, és vannak további energiahordozók – gáz, áram –, a tavalyi évben Ukrajna gázimportjának 45 százaléka Magyarországról érkezett, áramimportjának több, mint 40 százaléka szintén. Ha a két országot együttesen nézzük, akkor mind a kettő energiahordozóban az importon belüli részarány kétharmados volt, tehát Ukrajna rászorul a Magyarországról és Szlovákiából érkező energiahordozókra.

„Jó lenne, ha nem kellene ezekhez a lapokhoz nyúlni, és az ukrán vezetés jobb belátásra térne” – fogalmazott Hortay Olivér.

Hogy Ukrajna ki tudja-e váltani a magyar útvonalat lengyellel vagy románnal a beszerzés szempontjából, arról azt mondta, az ukrán vezetés most minden bizonnyal meg fog próbálni új beszerzési csatornákat szerezni abban az esetben, ha úgy dönt, hogy nem indítja újra a Barátság vezetéket, de ez nagyon jelentős logisztikai kihívásokat és többletköltségeket ró Kijevre.

„Azzal, hogy az ukrán vezetés szabotálja a vezeték újraindulását, politikai nyomást próbál gyakorolni, vélhetően azt gondolva, hogy van valamiféle haszna, hiszen szeretné rávenni Magyarországot, hogy hagyja jóvá a gyorsított európai uniós csatlakozását. Viszont azzal, hogy a magyar és a szlovák fél bevezette a dízelexport-korlátozást, költséget is tett e mellé a potenciális haszon mellé;

minél nagyobbá válik a politikai akció költsége, annál nagyobb az esélye, hogy az ukrán vezetést sikerül jobb belátásra téríteni”

– ecsetelte.

A magyarok most az Adria vezetéken keresztül igyekeznek pótolni a kieső szállításokat, amire válaszul a horvát gazdasági miniszter azt mondta: rendben, de nem orosz olajjal. E kérdésben Hortay Olivér úgy vélekedett, az Adria vezeték maximális kapacitását korábban még nem próbálták ki ilyen nagy üzemben, tartósan, hosszú távon nem is elegendő ez a vezeték a magyar és a szlovák igények megbízható ellátásához, de a mennyiségeket lehet rajta növelni, a vezeték elméleti kapacitása körülbelül 10 millió tonna évente.

„Magyarországnak mintegy 12-14 millió tonnára van szüksége. A Mol már megrendelt többletmennyiségeket az Adria vezetéken keresztül, ezek március elejére érkeznek tankerhajókon a kikötőkbe, és még körülbelül egy hét kell hozzá, hogy a Mol felhozza azokat a finomítóba. Ezért is kérte a Mol a stratégiai tartalékok egyharmadának felszabadítását, hogy erre az átmeneti időszakra legyen elegendő nyersolaja. Más kérdés, hogy a horvátok vajon át fogják-e engedni az orosz nyersolajat, ugyanis

ahhoz, hogy a Mol optimálisan tudja üzemeltetni a finomítóit, adott orosz-egyéb olaj bekeverési arányok kellenek,

tehát szüksége van orosz típusú nyersolajra is” – tette világossá.

Hozzátette még: Magyarország mentességet kapott a szankciók alól, tehát a horvátok át kellene, hogy engedjék az orosz nyersolajat az országon, az Adria vezetéken keresztül, de a nyilatkozatok alapján nem egyértelmű, hogy így fognak tenni, mentesség ide vagy oda.