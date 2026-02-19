ARÉNA - PODCASTOK
A Puskás Aréna 2024. május 22-én. Az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) végrehajtó bizottsága ezen a napon meghozott döntése szerint Budapesten a Puskás Arénában rendezik a labdarúgó Bajnokok Ligája 2026-os döntőjét.
Nyitókép: MTI/Illyés Tibor

Száz nap múlva BL-döntő a Puskás Arénában – mutatjuk, mire lehet készülni

Infostart / MTI

A Bajnokok Ligája történetében először játsszák majd a döntőt a magyar fővárosban, ennek apropóján egy több napos fesztivál is lesz a futballrajongóknak.

Száz nap van hátra a labdarúgó Bajnokok Ligája idei döntőjéig, amelyet a sorozat történetében először Budapesten rendeznek meg, ennek kapcsán négynapos fesztivált tartanak a magyar fővárosban.

A Magyar Labdarúgó Szövetség csütörtöki tájékoztatása szerint május 28. és 31. között a Hősök Terén rendezik meg a Bajnokok Fesztiválját, amelyre a szurkolókat és az érdeklődőket interaktív programokkal, kispályás futballal, koncertekkel és DJ-kel várják a szervezők. A belépés díjtalan lesz. A rendezvény alighanem legvonzóbb attrakciója a BL-trófea lesz, amely a döntő délutánját leszámítva mindennap látható lesz a fesztiválon.

A tavalyi BL-finálé után idén is megrendezik az Ultimate Champions Legends Tournament elnevezésű focitornát, amelyen neves magyar játékosok, illetve a legrangosabb európai kupasorozat történetének kiemelkedő és világszerte ismert futballistái lépnek pályára. Az eseménynek a Papp László Budapest Sportaréna ad otthont május 29-én, a jegyek már megvásárolhatók.

A Bajnokok Ligája döntője május 30-án 18 órakor kezdődik a Puskás Arénában.

