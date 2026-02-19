Az oroszok is kommentálták a magyar dízeldöntést

Szergej Lavrov orosz külügyminiszter az Al-Arabija csatornának adott interjúban élesen bírálta Európát, ugyanakkor kiemelte, hogy vannak „józan hangok” is a kontinensen – írja a Lenta alapján a mandiner.hu. Az orosz külügyminiszter példaként említette Orbán Viktor magyar és Robert Fico szlovák miniszterelnököt, akiket pragmatikusnak és népük érdekeit szem előtt tartó vezetőknek tart.

Ahogy arról az Infostarton már többször beszámoltunk, Magyarország leállította a dízelolajszállításokat Ukrajna felé, mert onnan hetek óta nem érkezik orosz olaj a Barátság vezetéken keresztül. Az ukránok szerint az oroszok rongálták meg a vezetéket, a magyar kormány szerint azonban azt már régen kijavították az ukránok és politikai döntés miatt nem jön olaj Magyarországra.

Az Index alapján arról is írtunk, hogy egy, a magyar kormány számára készült titkosszolgálati jelentés szerint az ukrán vezetés tudatosan készült a Barátság vezetéken keresztül történő szállítás megszüntetésére. A jelentés több ukrán energetikai szakértő nyilatkozatát is tartalmazza, mely szerint a Lviv megyei Brodi város közelében található kőolajvezeték nem közvetlenül rongálódott meg egy orosz támadás után, és az alkalmas a szállítások újraindítására. Úgy tudni, a légicsapás egy ukrán tulajdonban lévő tartályt ért, az azt tartalmazó kőolajat Lengyelországba tervezték exportálni.

Szergei Lavrov nyilatkozatában úgy fogalmazott, hogy azok, akik Magyarországot és Szlovákiát a „Putyin-rezsim segítőinek” listájára akarják tenni, valójában nosztalgiával tekintenek vissza a nácizmus európai korszakára.