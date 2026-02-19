ARÉNA - PODCASTOK
2026. február 19. csütörtök
Szergej Lavrov orosz külügyminiszter az indiai partnerével, Szubrahmanjam Dzsaisankarral tartott moszkvai találkozóján 2025. augusztus 21-én.
Nyitókép: MTI/EPA/AP pool/Alekszandr Zemljanyicsenko

Az oroszok is kommentálták a magyar dízeldöntést

Infostart

Szergej Lavrov példaként említette Orbán Viktor magyar és Robert Fico szlovák miniszterelnököt. Az Ukrajnának szánt dízelszállítások leállása kapcsán beszélt a orosz külügyminiszter.

Szergej Lavrov orosz külügyminiszter az Al-Arabija csatornának adott interjúban élesen bírálta Európát, ugyanakkor kiemelte, hogy vannak „józan hangok” is a kontinensen – írja a Lenta alapján a mandiner.hu. Az orosz külügyminiszter példaként említette Orbán Viktor magyar és Robert Fico szlovák miniszterelnököt, akiket pragmatikusnak és népük érdekeit szem előtt tartó vezetőknek tart.

Ahogy arról az Infostarton már többször beszámoltunk, Magyarország leállította a dízelolajszállításokat Ukrajna felé, mert onnan hetek óta nem érkezik orosz olaj a Barátság vezetéken keresztül. Az ukránok szerint az oroszok rongálták meg a vezetéket, a magyar kormány szerint azonban azt már régen kijavították az ukránok és politikai döntés miatt nem jön olaj Magyarországra.

Az Index alapján arról is írtunk, hogy egy, a magyar kormány számára készült titkosszolgálati jelentés szerint az ukrán vezetés tudatosan készült a Barátság vezetéken keresztül történő szállítás megszüntetésére. A jelentés több ukrán energetikai szakértő nyilatkozatát is tartalmazza, mely szerint a Lviv megyei Brodi város közelében található kőolajvezeték nem közvetlenül rongálódott meg egy orosz támadás után, és az alkalmas a szállítások újraindítására. Úgy tudni, a légicsapás egy ukrán tulajdonban lévő tartályt ért, az azt tartalmazó kőolajat Lengyelországba tervezték exportálni.

Szergei Lavrov nyilatkozatában úgy fogalmazott, hogy azok, akik Magyarországot és Szlovákiát a „Putyin-rezsim segítőinek” listájára akarják tenni, valójában nosztalgiával tekintenek vissza a nácizmus európai korszakára.

Az áramot és a földgázt is lekapcsolhatja a kormány Ukrajna felé
Az áramot és a földgázt is lekapcsolhatja a kormány Ukrajna felé
Bejelentéseket tett Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter Magyarország energiabiztonságáról és az Ukrajnával szembeni válaszlépésekről. Friss adatok váltak ismertté az Otthon Starttal kapcsolatban. Válaszolt arra a kérdésre is, jöhet-e újból üzemanyagár-sapka. Elhangzott olyan kérdés is, hogy van-e kijevi meghívása Orbán Viktornak. A békemenet és a nemzeti petíció részletei is szóba kerültek. Tartson velünk percről percre!
 

Az oroszok is kommentálták a magyar dízeldöntést

Index: titkosszolgálati jelentés készült az ukránok olajcéljairól

Autómentességet kaptak az osztrákok a nagyböjt idejére

Autómentességet kaptak az osztrákok a nagyböjt idejére

Aligha véletlen, hogy az osztrák katolikus és protestáns egyházak környezetvédelmi felelősei a húsvéti nagyböjt (február 18.–április 2.) idejére időzítették az „autómentes nagyböjt” kezdeményezést. A felmérések szerint Ausztriában ugyanakkor minden harmadik emberre igaz az az állítás, hogy soha nem, vagy ritkán vezet autót.
Nem kockás papír, nem excel: mit hoz az AI az iparban? Jeránek Tamás, Inforádió, Aréna
Miért nem beszélünk idegen nyelveket? Légrádi Tamás, InfoRádió, Aréna
Kulturális fejlesztések: mi épül 850 milliárd forintból? Hankó Balázs, Inforádió, Aréna
 
Véget ért a béketárgyalás, lehangoló nyilatkozatot tett Zelenszkij – Percről percre híreink az orosz-ukrán frontról csütörtökön

Véget ért a béketárgyalás, lehangoló nyilatkozatot tett Zelenszkij – Percről percre híreink az orosz-ukrán frontról csütörtökön

Volodimir Zelenszkij szerda esti videójában reményét fejezte ki, hogy Ukrajna, az Egyesült Államok és Oroszország még februárban ismét tárgyalóasztalhoz ülhet, miután tegnap véget ért a béketárgyalások genfi fordulója. "A mai alapján nem mondhatjuk, hogy elégséges lenne az eredmény" - méltatlankodott az ukrán elnök. Zelenszkij szerint a katonai ügyekben, azaz a potenciális tűzszünet ellenőrzése kapcsán történt előrelépés, viszont az olyan politikai kérdésekben, mint a területi engedmények vagy a zaporizzsjai atomerőmű, továbbra is eltérnek a felek álláspontjai. Az ukrán államfő hozzátette: "Mi, Ukrajnában mindig azt az álláspontot képviseljük, hogy Európának a folyamat részévé kell válnia." Az orosz delegációt vezető Vlagyimir Megyinszkij "nehéznek, de gyakorlati jellegűnek" nevezte az egyeztetéseket. Ukrajna mára virradóra egy Pszkovi területen lévő olajdepót és Belgorodot támadta Oroszországban, részleges áramkimaradásokat okozva a városban. Cikkünk folyamatosan frissül a legutóbbi háborús fejleményekkel.

Brutálisan beszakadt az autópiac: visszatáncoltak a vásárlástól a magyarok

Brutálisan beszakadt az autópiac: visszatáncoltak a vásárlástól a magyarok

Mindössze 69 300 személygépkocsi cserélt gazdát januárban, ami 12 százalékos visszaesés a tavaly januári 78 800 darabhoz képest.

Andrew Mountbatten-Windsor arrested and in custody on suspicion of misconduct in public office

Andrew Mountbatten-Windsor arrested and in custody on suspicion of misconduct in public office

It comes as vehicles believed to be unmarked police cars were seen arriving at the Sandringham Estate in Norfolk earlier this morning.

