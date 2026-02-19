Ukrán–orosz tárgyalási kísérlet – Ugrósdy Márton: voltak vicces jelenetek, izgalmas történelmi beszélgetések

A sajtóból nagyon nehéz kideríteni, valójában mi történik Genfben az ukrán-amerikai-orosz tárgyalásokon, hiszen a korábbi tárgyalási fordulók tapasztalatából kiindulva eléggé szigorúan szabályozzák, mi az, ami kijuthat és mi az, ami nem.

Mint Ugrósdy Márton, a miniszterelnök politikai igazgatói irodáját vezető helyettes államtitkár az InfoRádióban elmondta, a titkolózásnál talán még érdekesebb volt, hogy a hivatalos találkozó után az orosz delegációvezető még visszament a szállodába, és további másfél órát tárgyalt az ukránokkal, „úgyhogy valószínűleg valami történik, de egyelőre még pontosan senki nem tudja, hogy micsoda”.

Hogy mit lehet levonni abból, hogy az orosz főtárgyaló Vlagyimir Megyinszkij volt kulturális miniszter, azzal kapcsolatban Ugrósdy Márton megjegyezte:

hajlamos mindenki a kremlinológiát egy kicsit túltolni, ha orosz-ukrán ügyről van szó.

„Ő vezeti az orosz delegációt, mert az orosz elnök erre őt felhatalmazta, de hogy neki mi a múltja, az ebből a szempontból korlátozottan érdekes, bár állítólag nagyon izgalmas történelmi beszélgetéseket folytatnak egymással az oroszok és az ukránok – az ukrán elnök csütörtök reggel ki is borult az X-en” – rögzítette.

A tárgyalások irányát, tempóját ugyanakkor befolyásolhatja az is, miként áll hozzá Donald Trump amerikai elnök, a helyettes államtitkár ezzel kapcsolatban úgy vélekedett, Trump érdeke a helyzetben állandó, ő szeretné, ha ennek a háborúnak hamar vége lenne, míg a két résztvevő fél, az oroszok és az ukránok úgy gondolják, hogy az idő nekik dolgozik, ami egyidejűleg lehetetlenség, de ez magyarázza, hogy nem sürgős nekik megállapodni.

„Az oroszok alapvetően egy felőrlő taktikát hajtanak éppen végre, tehát nekik valójában mindegy, hogy hány négyzetkilométer megy ide és oda, ők alapvetően arra mennek rá, hogy minél nagyobb kárt okozzanak és minél több embert megöljenek. Az ukránoknál azt látjuk, hogy ők az amerikai félidős választásig szeretnék kihúzni, mert valamiért úgy gondolják, hogy utána jobb lesz. Efelől nekem vannak kétségeim, hiszen mind a pénz, mind a fegyverek tekintetében azért nagyon komoly változások álltak be az elmúlt egy évben a nyugati támogatást illetően, és hát az ukránok sem lesznek többen nyárig” – ecsetelte Ugrósdy Márton arról, hogy miért „húzzák az időt” a felek.

Arról, hogy Európa kap-e valamilyen szót a konfliktus rendezésében annak fényében, hogy az ukrán hadi részvételt jelentős részben ma már Európa finanszírozza, azt mondta: „ha az ember nem látja az asztal körül a balekot, akkor valószínűleg ő az”.

„Feneketlen kútba öntik a pénzt, és semmifajta befolyásuk nincsen arra, hogy egyrészt mire költik el, másrészt milyen hatása lesz a háború kimenetelére. Szerintem ez rövidlátó hozzáállás, de úgy tűnik, hogy vannak sokan jelenleg az Európai Unió és a nagy tagállamok vezetésében is, akik szerint ez egy jó ötlet, de látható, hogy nincsenek ott a tárgyalásokon. Persze a tárgyalásokhoz az is feltétel lenne, hogy esetleg hajlandóak legyenek beszélni az oroszokkal, de itt még nem tartunk” – jegyezte meg, hozzátéve, nagyon kedves momentum volt a szerdai tárgyalások során, amikor

a brit nemzetbiztonsági főtanácsadó egyszer csak megjelent abban a szállodában, ahol a tárgyalások zajlottak, ám ő nem volt meghívva; úgy gondolta, hogy be fog menni a megbeszélésre, aztán szóltak neki, hogy ez buta ötlet, és lesz szíves elmenni.

A franciáknak is voltak próbálkozásai, az elnök maga időről időre felveti, hogy fel kell venni a fonalat az oroszokkal. Ezzel kapcsolatban Ugrósdy Márton azt mondta, a felvetés és a konkrét tárgyalás két különböző dolog.

„Amennyire én tudom, még nem jött létre semmilyen magas szintű beszélgetés, Macron a diplomáciai főtanácsadóját küldte Moszkvába, de nem nagyon látjuk ezen a vonalon az áttörést, illetve Macron elnök is elég sarkosan szokott fogalmazni arról, hogy a háborúnak hogyan kellene véget érni, úgyhogy gondolom az oroszok ennek megfelelő lelkesedéssel állnak ehhez” – nyomatékosította a helyettes államtitkár.