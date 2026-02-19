ARÉNA - PODCASTOK
2026. február 19. csütörtök
Nyitókép: 4ig

Jelentős stratégiai együttműködést kötött a 4iG a Yettel tulajdonosaival: egymilliárd eurós értéknövekedésben bíznak

Infostart

A 4iG Csoport stratégiai együttműködésre lép az e& PPF Telecom Grouppal a hazai vezetékes és mobilinfrastruktúra-hálózatok szorosabb integrációja céljából.

A 4iG Csoport bejelentette, hogy a távközlési infrastruktúra területén stratégiai partnerség létrehozását készíti elő. A tranzakció célja, hogy a vállalatcsoport kiaknázza portfóliójában rejlő értéktöbbletet, illetve hosszú távon költséghatékonyabb és jövedelmezőbb infrastruktúra-üzemeltetési modellt alakítson ki.

A 4iG Nyrt. és az e& PPF Telecom Group előzetes, nem kötelező érvényűmegállapodást írt alá, amely több jelentős tranzakciót vázol fel: a 4iG kisebbségi részesedést értékesíthet a vezetékes hálózati infrastruktúrájában, miközben stratégiai tulajdont szerezhet Magyarország egyik legnagyobb mobilinfrastruktúra-vállalatában, a Cetin Hungaryben. Eközben a Yettel tulajdonosa, az e& PPF Telecom Group a 4iG infrastruktúra cégében, a 2Connectben szerezhet részesedést.

A tervezett tranzakciók keretében az e& PPF Telecom Group a részvénycserével 38 százalékos kisebbségi részesedést szerezhet a 2Connectben, az ügylet mellett pedig az egyesült arab emírségekbeli szuverén befektetési alap további 11 százalékos részesedést vásárolhat a társaságban. A tranzakciók lezárását követően a 4iG megtartja többségi irányító pozícióját a 2Connect felett. A kisebbségi részesedés értékesítéséből befolyó vételár már rövid távon csökkentheti a 4iG Csoport adósságállományát – közölte a vállalatcsoport.

A részvénycsere ügylet keretében a 4iG Csoport távközlési leányvállalata, a 4iG Távközlési Holding Árt. legfeljebb 49 százalékos meghatározó stratégiai részesedést szerezhet a Cetin Hungaryben, amelynek részvényesei között az e& PPF Telecom Group mellett a szingapúri szuverén befektetési alap, a GIC Private Limited is megtalálható.

A közlemény szerint a 4iG számára ez a lépés különösen értékes, mivel távközlési szolgáltatója, a One Magyarország jelenleg nem rendelkezik saját mobilinfrastruktúrával, így

a Cetin-részesedés megszerzése esetén a csoport kiegyensúlyozottabb és fenntarthatóbb infrastruktúra-portfóliót alakíthat ki.

A 4iG szerint a kereszttulajdonlásra épülő és multi-tenant – azaz több kereskedelmi szereplő kiszolgálásra épülő – együttműködés révén az infrastruktúra-vállalatok jelentős méretgazdaságossági előnyt érhetnek el. Az új működési modell lehetővé teheti, hogy a One Magyarország és a Yettel Magyarország közös infrastruktúra-vállalatokra támaszkodjanak, miközben a szolgáltatók a piacon az ügyfelekért továbbra is önállóan, egymástól teljesen függetlenül versenyezve működnek. A kapcsolódó nagykereskedelmi megállapodások eredményeként

a Yettel Magyarország a 2Connect országos vezetékes hálózatát használva 2026 második felétől megkezdheti belépését szolgáltatásaival a vezetékes, széles sávú piacra, míg a One várhatóan 2028-tól használhatja a Cetin mobil rádiós infrastruktúráját.

Az új modell mindkét infrastruktúra-vállalat számára jelentős éves működési költségszinergiákat biztosíthat, miközben további értéknövelő hatást jelent, hogy a 4iG és az e& PPF Telecom Group tulajdonosként közvetlenül részesülhet az infrastruktúra-eszközök működéséből származó bevételekből és eredményekből.

A tranzakciók zárásának feltétele az átvilágítás sikeres lezárása, a végleges tranzakciós dokumentáció aláírása, továbbá a szükséges részvényesi és hatósági jóváhagyások megszerzése. Ennek megfelelően a tranzakciók zárása 2027 elején várható – áll a közleményben.

