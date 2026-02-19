A szadista börtönorvos és társai újból bíróság elé állnak

A Debreceni Regionális Nyomozó Ügyészség 2025 áprilisában emelt vádat a Tiszalöki Országos Büntetés-végrehajtási Intézet egészségügyi osztályára korábban beosztott orvos, valamint a volt osztályvezető ellen kétrendbeli hivatalos eljárásban elkövetett bántalmazás bűntette miatt, valamint egy jelenleg is szolgáló ápoló ellen jelentési kötelezettség megszegésének vétsége katonai bűncselekmény miatt - közölte a Fővárosi Fellebbviteli Főügyészség.

A Debreceni Törvényszék Katonai Tanácsa 2025. október 13. napján kihirdetett elsőfokú ítéletével mindhárom vádlott bűnösségét megállapította, a volt börtönorvost, illetve az egészségügyi osztály volt vezetőjét egyaránt

2 év és 6 hónap szabadságvesztésre, 5 évre az egészségügyi foglalkozástól eltiltás büntetésre, míg harmadik társukat 540 000 forint pénzbüntetésre ítélte.

Az ítéleti tényállás szerint az egyik vádlott annak érdekében, hogy az orvosi vizsgálatok indokolatlan igénybevételétől a fogvatartottakat visszatartsa, kezdeményezte az orvos vádlottnál, hogy egy - időközben jogerősen elítélt - bűnsegédük segítségével beszerzett csilipaprika koncentrátumot egy orvosilag alkalmazott folyékony fertőtlenítőszerbe keverjék és a vizsgálatok alkalmával a vizsgálóeszközöket, illetve az orvos által használt gumikesztyűt ezzel fújja be az orvos vádlott.

A megállapodásnak megfelelően az orvos vádlott 2022. szeptemberében két fogvatartotton vizsgálatot hajtott végre, amellyel égő, maró fájdalmat okozott, illetve szédülést, köhögést váltott ki a sértetteknél.

Az orvos vádlott rendelésein orvosírnokként jelen volt harmadik társuk tudomást szerzett a fertőzött folyadék orvosi alkalmazásáról, azonban az észlelt bűncselekményről állományilletékes parancsnokának, a büntetés-végrehajtási intézetet vezető főtisztnek nem tett jelentést, hanem abból a célból, hogy a további szerhasználatot megakadályozza, a flakont eldugta, majd 2022 novemberében annak tartalmát megsemmisítette.

Az elsőfokú ítélet ellen a vádképviseletet ellátó ügyész két vádlottnál felemelt tartamú szabadságvesztés és közügyektől eltiltás, továbbá végleges hatályú egészségügyi és rendvédelmi szervnél ellátott foglalkozástól eltiltás büntetés kiszabásáért, míg a harmadik társuknál pénzbüntetés helyett lefokozás katonai büntetés kiszabásáért fellebbezett.

Az ügydöntő határozat ellen, a két vádlott és védőjük felmentés céljából éltek fellebbezési jogukkal.

A Fővárosi Fellebbviteli Főügyészség a napokban a Fővárosi Ítélőtábla Katonai Tanácsához benyújtott másodfokú indítványával a két vádlottnál az ügyészi fellebbezéssel egyezően nyilatkozott a vádlottakkal szemben kiszabott büntetések súlyosítása érdekében, míg a harmadik vádlottal szemben súlyosításul magasabb összegű pénzbüntetés kiszabását és rendfokozatban visszavetés katonai mellékbüntetést indítványozott, a védelmi fellebbezések egyidejű elutasításával