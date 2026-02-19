ARÉNA - PODCASTOK
2026. február 19. csütörtök
Refugees and immigrants looking for a new life. Column of migrants near the state borders. Fence and barbed wire. Surveillance, supervised. Abandon their lands for a better future. 3d render. Silhouette
Nyitókép: Getty Images

Svájc szigorítaná a bevándorlást

Infostart / InfoRádió - Farkas Dávid

Kampányt indított a jobboldali Svájci Néppárt a lakosságszám növekedésének megfékezésére. A kezdeményezés érdemben korlátozná az újonnan érkező menedék kérők számát.

„A Svájci Néppárt a Nemet a 10 milliós Svájcra címmel indított kampányt, aminek az a célja, hogy népszavazást tartsanak a lakosság számnak maximalizálásáról. A kezdeményezés sikerrel járt és a referendumot 2026. június 10-én meg fogják tartani” – ismertette Dócza Edith Krisztina az InfoRádióban. A Migrációkutató Intézet vezető elemzője azt is elmondta, hogy a népszavazással 10 millió főben akarják maximálni a lakosságot; ha emelkedne ez a szám, akkor a kormánynak korlátozó intézkedéseket kellene hoznia, amit egyébként az ország alkotmányában is rögzítenének.

„Jelenleg Svájcban 9,1 millióan élnek. Amennyiben a svájci állampolgárok és a tartózkodási engedéllyel rendelkezők száma 2050 előtt együttesen elérné a 9,5 millió főt, úgy először automatikusan kiutasítanák az újonnan érkező menedékkérőket és családtagjaikat. Amint pedig a lakosság szám eléri a 10 milliót, a kormány úgy dönthet, hogy felmondja az Európai Unióval, a személyek szabad mozgásáról kötött megállapodást” – közölte a szakértő.

Ennek a gyors népességnövekedésnek egyébként van reális alapja

– folytatta Dócza Edith Krisztina –, mivel a Svájcban élők száma az elmúlt bő tíz évben ötször gyorsabban növekedett, mint a környező uniós országokban. Jelenleg egyébként a 9,1 millióból nagyjából 2,5 millióan nem rendelkeznek svájci állampolgársággal. Amúgy pedig a lakosság nagy része is bevándorló hátterű – tette hozzá.

Ennek ellenére mégis igen magas a népességkorlátozás támogatottsága. A legutóbbi, 2025 novemberében tartott felmérés azt mutatta, hogy a válaszadók 48 százaléka szavazna igennel, míg 41 százaléka ellenezné az intézkedést. Ugyanakkor Dócza Edith Krisztina arra is felhívta a figyelmet, hogy a politikai pártok többsége ellenzi a népesség korlátozást. Arra hivatkoznak, hogy vendégmunkások nélkül

kapacitáshiány alakulna ki például az egészségügyben, a tömegközlekedésben, a vendéglátásban, valamint az építőiparban.

Viszont a népszavazást kezdeményező Svájci Néppárt a legerősebb politikai tömörülés, nekik van a legtöbb mandátumuk a parlamentben. Ez a szervezet pedig hagyományosan migrációellenes. Már 2016-ban azt javasolták, hogy a bűncselekményt elkövető külföldieket automatikusan utasítsák ki az országból.

Az InfoRádió arra is kíváncsi volt, vajon honnan érkeznek Svájcba a bevándorlók? A Migrációkutató Intézet vezető elemzőjének elmondása szerint a legtöbben az Európai Unió, vagy az EFTA tagországaiból (Izland, Liechtenstein, Norvégia), de sokan érkeznek Koszovóból, Törökországból és az Észak-Macedóniából is. Ami pedig az Európán kívüli országokat illeti, azok közül Eritreából, Afganisztánból és Sri Lankából származik a legtöbb bevándorló.

