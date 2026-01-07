ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
385.06
usd:
329.32
bux:
116493.49
2026. január 7. szerda Attila, Ramóna
24 óra Ukrajna Venezuela
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
a close-up view of a police vehicle with blue lights patrolling near a public park with the windows and doors closed
Nyitókép: aire images/Getty Images

Új részletek az angyalföldi borzalomról – videó

Infostart

Az angyalföldi emberölés áldozata egy oroszlányi származású nő lehet.

Oroszlányi nő lehet az angyalföldi emberölés áldozata – írja a kemma.hu. A Budapesti Rendőr-főkapitányság beszámolója szerint január 6-án érkezett bejelentés arról, hogy egy XIII. kerületi lakásban élő nőt napok óta nem tudnak elérni ismerősei. A katasztrófavédelem munkatársai nyitották ki az ingatlan ajtaját, a rendőrök pedig holtan találták meg a lakás lakóját.

A helyszíni szemle során a nyomozók idegenkezűségre utaló körülményeket tártak fel, ezért emberölés gyanúja miatt indult eljárás. A feltételezett elkövetőt azonosították, és hajtóvadászat indult utána.

Mint arról az Infostart is beszámolt, a férfit január 7-én, hajnali 1 óra körül, Budapest XIX. kerületében fogták el a BRFK Életvédelmi Osztály nyomozói a Bűnügyi Bevetési Osztály munkatársaival közösen. A 33 éves férfit gyanúsítottként kihallgatták, őrizetbe vették, és kezdeményezték letartóztatását. A rendőrség tájékoztatása szerint a férfi beismerte tettét.

A Komárom-Esztergom vármegyei hírportál információi szerint az áldozat egy 29 éves, oroszlányi származású nő volt. A nyomozás jelenleg is tart. A rendőrség videót is közzétett az elfogásról, ami itt tekinthető meg.

Kezdőlap    Bűnügyek    Új részletek az angyalföldi borzalomról – videó

gyilkosság

oroszlány

beismerés

angyalföld

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Szakértő: ennyi hó már a téli guminak is sok, inkább a tömegközlekedést válasszuk

Szakértő: ennyi hó már a téli guminak is sok, inkább a tömegközlekedést válasszuk
A jövő héten még hidegebb lesz, ezért ehhez a lehűléshez alkalmazkodva kell kezelni a nyomást az abroncsokban, mert csak megfelelő nyomásérték alatt működik jól a gumi – mondta az InfoRádióban a Magyar Gumiabroncs Szövetség elnöke. Morenth Péter szerint nagyobb mennyiségű hó esetén már az sem vehető teljesen biztosra, hogy a téli abroncs megfelelő segítséget tud nyújtani, ezért érdemesebb a tömegközlekedést választani.
 

Nincs elzárt település: jelentést adott az operatív törzs a hóhelyzetről

Hóban elakadt kamiont is mentett a katasztrófavédelem – videó

Hallatlan – Az M1-es külső sávjában töltik pihenőidejüket egyes kamionosok

Nagy baj történt a 13-as főúton, kerülje! – kép

Képek a havazásról, friss hírek az utakról

Sokfelé 30 centinél is vastagabb a hó, de jön a harmadik hullám – itt vannak a részletek

Most képgalériában is megnézheti, hogyan jegesedik a Balaton

Wagner Péter a Venezuelában történtekről: olyan dolgokra kell felkészülnünk, amilyeneket még nem láttunk

Wagner Péter a Venezuelában történtekről: olyan dolgokra kell felkészülnünk, amilyeneket még nem láttunk

Nemcsak a nemzetközi jogot sértette meg Washington a caracasi akcióval, hanem ez is egy azon események sorából, amilyenekre korábban nem volt példa a nemzetközi kapcsolatokban – mondta Wagner Péter, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány vezető elemzője az InfoRádió Aréna című műsorában.
 

Lefoglalták az amerikaiak a menekülő orosz tankerhajót

Menekülni próbált a Maduro-házaspár, fájdalmas sérüléseket szenvedtek

Látványos videó: így vonul át a havazás második hulláma Magyarországon – már jön a harmadik

Látványos videó: így vonul át a havazás második hulláma Magyarországon – már jön a harmadik

 

„Előbb-utóbb mindenhova odaérnek a hókotrók” – ígéri a főpolgármester

Hóhelyzeti tapasztalatok – Nyomatékos kérései vannak az operatív törzsnek

Aggasztó a helyzet a Dunán, a komp is leállt Visegrádnál

Jégbombáktól retteghetnek most az autósok

A Tisza Párt felfüggeszti a kampányt

Kiderült, mikor rendelnek el iskolaszünetet a hideg miatt

Vése nevét most egy ország vésse be! – Hóadatok a csúcsokról

Máshogy kell most etetni, kuckóztatni is a háziállatokat

VIDEÓ
Lesz tűzszünet a generációk harcában? Steigervald Krisztián, Inforádió, Aréna
Ki lesz a következő Donald Trump célkeresztjében? Wagner Péter, Inforádió, Aréna
Maduro bilincsben: hol áll meg Donald Trump? Nagy Sándor Gyula, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.01.07. szerda, 18:00
Nagy Márton
nemzetgazdasági miniszter
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Készül a titkos terv: Európa már arra készül, hogy akár Amerika is megtámadhat minket

Készül a titkos terv: Európa már arra készül, hogy akár Amerika is megtámadhat minket

A NATO egyes európai tagállamai, köztük Németország és Franciaország, elkezdtek dolgozni egy terven arra az esetre, ha az Egyesült Államok fegyverrel próbálja megszerezni Grönlandot, ezzel lényegében megtámadva Dániát – írta meg a Reuters.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Óriási egészségügyi veszélyt rejt az extrém hideg: figyelmeztet az NNGYK, ezekre kell nagyon odafigyelni

Óriási egészségügyi veszélyt rejt az extrém hideg: figyelmeztet az NNGYK, ezekre kell nagyon odafigyelni

A kihűlést gyakran figyelmeztető tünetek előzik meg, mint a végtagfájdalom, a mozgás lelassulása és a figyelem csökkenése.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
White House to hold briefing after US seizes Russian-flagged tanker in Atlantic

White House to hold briefing after US seizes Russian-flagged tanker in Atlantic

The UK said it gave support to the operation, while the US confirmed it had also seized a second vessel linked to Venezuela in the Caribbean Sea.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. január 7. 08:01
Elfogták az angyalföldi gyilkos rémet
2026. január 7. 05:36
Rejtélyes emberi csont került elő a Balatonnál, szakértő vizsgálja az eredetét
×
×
×
×