Új részletek az angyalföldi borzalomról – videó

Oroszlányi nő lehet az angyalföldi emberölés áldozata – írja a kemma.hu. A Budapesti Rendőr-főkapitányság beszámolója szerint január 6-án érkezett bejelentés arról, hogy egy XIII. kerületi lakásban élő nőt napok óta nem tudnak elérni ismerősei. A katasztrófavédelem munkatársai nyitották ki az ingatlan ajtaját, a rendőrök pedig holtan találták meg a lakás lakóját.

A helyszíni szemle során a nyomozók idegenkezűségre utaló körülményeket tártak fel, ezért emberölés gyanúja miatt indult eljárás. A feltételezett elkövetőt azonosították, és hajtóvadászat indult utána.

Mint arról az Infostart is beszámolt, a férfit január 7-én, hajnali 1 óra körül, Budapest XIX. kerületében fogták el a BRFK Életvédelmi Osztály nyomozói a Bűnügyi Bevetési Osztály munkatársaival közösen. A 33 éves férfit gyanúsítottként kihallgatták, őrizetbe vették, és kezdeményezték letartóztatását. A rendőrség tájékoztatása szerint a férfi beismerte tettét.

A Komárom-Esztergom vármegyei hírportál információi szerint az áldozat egy 29 éves, oroszlányi származású nő volt. A nyomozás jelenleg is tart. A rendőrség videót is közzétett az elfogásról, ami itt tekinthető meg.