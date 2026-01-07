Elfogták az angyalföldi gyilkos rémet

Elfogták az angyalföldi emberölés elkövetésével gyanúsítható 33 éves férfit - közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) szerdán a police.hu oldalon.

A közlemény alapján a rendőrségre kedden délután érkezett bejelentés, hogy egy XIII. kerületi lakásban élő nőt két napja nem érnek el az ismerősei; a bejárati ajtót a katasztrófavédelem munkatársai nyitották ki, a rendőrök pedig holtan találták az ingatlan lakóját.

A nyomozók a szemle során idegenkezűségre utaló körülményeket tártak fel, majd azonosították a feltételezett elkövetőt, aki után hajtóvadászat indult. A BRFK emberölés bűntett gyanúja miatt indított eljárást.

A feltételezett elkövetőt szerdán 1 óra körül Budapest XIX. kerületében elfogták, elszámoltatása jelenleg is tart - áll a közleményben.