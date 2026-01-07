ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
384.8
usd:
329.26
bux:
0
2026. január 7. szerda Attila, Ramóna
24 óra Ukrajna Venezuela
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Egy rendőr éppen megbilincsel egy férfit.
Nyitókép: Pexels

Elfogták az angyalföldi gyilkos rémet

Infostart / MTI

A 33 éves férfi nem jutott igazán messzire, Pesten került a rendőrség hálójába.

Elfogták az angyalföldi emberölés elkövetésével gyanúsítható 33 éves férfit - közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) szerdán a police.hu oldalon.

A közlemény alapján a rendőrségre kedden délután érkezett bejelentés, hogy egy XIII. kerületi lakásban élő nőt két napja nem érnek el az ismerősei; a bejárati ajtót a katasztrófavédelem munkatársai nyitották ki, a rendőrök pedig holtan találták az ingatlan lakóját.

A nyomozók a szemle során idegenkezűségre utaló körülményeket tártak fel, majd azonosították a feltételezett elkövetőt, aki után hajtóvadászat indult. A BRFK emberölés bűntett gyanúja miatt indított eljárást.

A feltételezett elkövetőt szerdán 1 óra körül Budapest XIX. kerületében elfogták, elszámoltatása jelenleg is tart - áll a közleményben.

Kezdőlap    Bűnügyek    Elfogták az angyalföldi gyilkos rémet

gyilkosság

rendőrség

angyalföld

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Brutális statisztika: 323 riasztás futott be a tűzoltókhoz egyetlen nap alatt, áramellátási zavarok vannak

Brutális statisztika: 323 riasztás futott be a tűzoltókhoz egyetlen nap alatt, áramellátási zavarok vannak
A katasztrófavédelem számokkal teletűzdelt posztot tett közzé szerda reggel az előző napról: már az önkéntes tűzoltók is a frontvonalban vannak, hóátfúvások miatt több út zárva, Szeged környékén áramkimaradások vannak, a figyelmeztetés pedig arról szól már, hogy akinek nem muszáj, el se induljon.
 

Nem a Móriczra megy a 6-os, friss érdekességek Budapest közlekedéséről

Elesett az M1-es, menekülni sem egyszerű

Jégbombáktól retteghetnek most az autósok

Abbamarad és újraindul, sőt – riasztás is érvényben van

Így induljunk el 20 centi havon vagy páncéljégen!

Este 8-ig fényes a Normafa

A magyar hó semmi: van, ahol mínusz negyven fok is van Európában

VIDEÓ
Lesz tűzszünet a generációk harcában? Steigervald Krisztián, Inforádió, Aréna
Ki lesz a következő Donald Trump célkeresztjében? Wagner Péter, Inforádió, Aréna
Maduro bilincsben: hol áll meg Donald Trump? Nagy Sándor Gyula, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.01.07. szerda, 18:00
Nagy Márton
nemzetgazdasági miniszter
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Rég nem látott hóhelyzet Magyarországon: mutatjuk a rendkívüli intézkedéseket!

Rég nem látott hóhelyzet Magyarországon: mutatjuk a rendkívüli intézkedéseket!

Évek óta nem látott kemény havazás érkezett Magyarországra, ráadásul ma is tombolhat a tél hazánkban. Máris komoly forgalmi fennakadásokat eredményezett az időjárás, több vasútvonalon is hosszabb menetidőre lehet számítani, illetve több járat nem is indult el. Cikkünkben percről percre tudósítunk a magyarországi hóhelyzetről.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Most közölte a BKK: sok vonalon módosítani kell a havazás miatt, a 4/6-os villamos is érintett

Most közölte a BKK: sok vonalon módosítani kell a havazás miatt, a 4/6-os villamos is érintett

A BKK szerint Budapesten szerda reggelre több helyen 15-20 centiméter hó hullott; a főutak a szórás ellenére havasak, latyakosak, hókásásak, a mellékutak vastag hóval borítottak, síkosak.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
US discussing options to acquire Greenland, including use of military, says White House

US discussing options to acquire Greenland, including use of military, says White House

It came as European allies rallied behind Denmark, which is pushing back against Trump's ambitions for the Arctic island.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. január 7. 05:36
Rejtélyes emberi csont került elő a Balatonnál, szakértő vizsgálja az eredetét
2026. január 6. 19:40
Vádat emeltek egy vurstlis ellen, aki miatt egy életre megnyomorodott egy gyerek
×
×
×
×