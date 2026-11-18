Az Országgyűlés végrehajtási visszaéléseket feltáró vizsgálóbizottságának délelőtti ülésén Bárándy Péter volt igazságügyi minisztert és Draskovics Tibor volt igazságügyi és rendészeti minisztert hallgatták meg, délután Biró Marcell, a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága volt elnökét, valamint Nagy Lászlót, a hatóság jelenlegi elnöke kerül sorra.

Az ülés elején a Fidesz és a KDNP képviselői azt kezdeményezték, hogy a bizottság hallgassa meg Magyar Péter miniszterelnököt is, miután a Völner–Schadl-üggyel kapcsolatban korábban olyan állítások hangzottak el, amelyek tisztázását szükségesnek tartják.

A napirend módosításáról szóló indítvány három igen és három nem szavazatot kapott, így a kezdeményezés nem ment át – írta meg a Magyar Nemzet. A fideszes Balla György ezt követően ügyrendi felszólalásban kifogásolta, hogy a szavazás előtt nem kapott lehetőséget javaslata részletes ismertetésére.

A képviselő arról beszélt, hogy Varga Judit korábbi igazságügyi miniszter meghallgatása alapján Magyar Péter szerinte félrevezette a nyilvánosságot. Toroczkai László, a bizottság elnöke (Mi Hazánk) erre úgy reagált: „Ez rég nem ügyrendi, megvonom a szót.”