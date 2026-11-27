A Bács-Kiskun Megyei Főügyészség – a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-Alföldi Bűnügyi Igazgatóságának közreműködése mellett – a Nemzeti Kulturális Alap közösségépítő programjával összefüggésben folytatott nyomozásban 2026. november 25. napján egy Pest megyei választókerületet érintően több helyszínen kutatást és lefoglalást tartott. Az ügyészség ennek során három személyt előállított, majd őket – köztük egy választókerületi munkatársat – költségvetési csalás megalapozott gyanúja miatt gyanúsítottként kihallgatta.

A gyanú szerint utóbb hivatkozott gyanúsított a választókerületben helyi szinten maga választotta ki, mely szervezetek kérjenek támogatást, és mekkora összeget. A gyanúsított a szervezetek nevében benyújtotta a kérelmeket, a több tízmillió forintos támogatást pedig a jóváhagyott céltól eltérően használták fel, és arról valótlan tartalommal számoltak el.

Az ügyészség indítványozta a gyanúsított letartóztatását, amelyről a Kecskeméti Járásbíróság nyomozási bírája a pénteki napon dönt – áll a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség közleményében.