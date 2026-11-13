ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
365.85
usd:
331.14
bux:
146408.24
2026. november 13. péntek Szilvia
24 óra Ügynökakták Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Navracsics Tibor volt közigazgatási és igazságügyi miniszter a végrehajtási visszaéléseket feltáró parlamenti vizsgálóbizottság ülése elõtt az Országházban 2026. november 13-án.
Nyitókép: MTI/MTI Fotószerkesztõség/Bruzák Noémi

Navracsics Tibor hideg polgárháborúról beszélt a vizsgálóbizottság előtt

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK
ÚJABB CIKKÜNK A TÉMÁBAN

Az egykori igazságügyért felelős államtitkár felelősségét hangsúlyozta a végrehajtói kamara működésére Navracsics Tibor korábbi közigazgatási és igazságügyi miniszter az Országgyűlés végrehajtási visszaéléseket feltáró vizsgálóbizottsága előtti meghallgatásán pénteken Budapesten.

Az egykori tárcavezető azt mondta: a 2010-ben hivatalba lépő Orbán-kormány idején csak közvetett ráhatása volt miniszterként a végrehajtói kamara működésére, a területért az igazságügyért felelős államtitkár felelt.

A politikus közlése szerint 2010-ben az a döntés született, hogy az egyes minisztériumok átfogó területekért felelnek, így a közigazgatási és igazságügyi tárca egyfajta államügyi minisztériumként működött. A többi között ide tartozott a kormányzati koordináció, a területi közigazgatás, a felekezetek ügyei és a roma felzárkóztatás.

Az egyes ágazatokat az államtitkárok felügyelték, az igazságügyet Répássy Róbert igazságügyi államtitkár, a végrehajtói kamarával is ő tartotta a kapcsolatot – mondta. Navracsics Tibor közölte: miniszterként nem állt kapcsolatban a kamara vezetőivel, legfeljebb rendezvényeken találkozhatott velük – tette hozzá.

Úgy folytatta: a szervezeti és működési szabályzat szerint az államtitkár döntött a többi között az önálló bírósági végrehajtók kinevezéséről, felmentéséről, áthelyezéséről és fegyelmi eljárást is kezdeményezhetett, továbbá ellátta egyéb kamarák mellett a végrehajtói kamara törvényességi felügyeletét is.

Úgy fogalmazott, a 2010-et megelőző négy évben „hideg polgárháborúban” élt az ország, a többi között a devizehitelek elszabadulása miatt, utóbbi veszélyére a Fidesz már 2006-ban felhívta az akkori kormányzat figyelmét – jegyezte meg.

Azt mondta: a 2010 és 2014 között hivatalban lévő kormány fontos intézkedéseket hozott a devizahitelesek helyzetének javítása érdekében. A többi között bevezették a végtörlesztés lehetőségét, a hitelek átváltását forintra fix árfolyamon, létrehozták a Nemzeti Eszközkezelőt és kilakoltatási moratóriumot is bevezettek.

A végrehajtói pályázatok elbírálása körüli problémákat érzékelve szigorítottak a pályázati feltételeken és jogi végzettséghez kötötték a végrehajtói poszt betöltését – ismertette Navracsics Tibor.

Toroczkai László (Mi Hazánk), a bizottság elnökének kérdésére Navracsics Tibor azt mondta, hogy a végrehajtói kamarára önigazgató szervezetként tekintettek, így, ahogy az ügyvédi, valamint a közjegyzői kamara esetében is eljártak, közvetlen ügyekben nem szóltak bele a működésükbe, hanem a jogszabályi környezetet szigorították. Hozzátette: államtitkárai a teljes bizalmát bírták, és megítélése szerint kiválóan teljesítettek 2010 és 14 között.

A korábbi tárcavezető, idézve a minisztérium akkori szervezeti és működési szabályzatából, kijelentette: nem vett részt végrehajtók kinevezésében, nem is tartott kapcsolatot személyesen egyetlen végrehajtóval sem.

Gyöngyösi István (Tisza) alelnök törvényességi eljárásokról szóló kérdésére válaszolva kiemelte: a törvényességi felügyelet az eljárások jogszabályszerűségét ellenőrzi. Nem kapott a négy év alatt olyan jelzést, hogy át kellene világítani a kamarát – tette hozzá.

Balla György (Fidesz) alelnök kritikával illette a bizottság munkáját, amely szerinte a bűnbakkeresésről szól és nem az események áttekintéséről.

Molnár Zoltán (Tisza) kérdésére válaszolva Navracsics Tibor elmondta: mindig az volt a céljuk, hogy lehetőség szerint a professzionalitás irányába tolják el a végrehajtói kamarát, a fizetési meghagyásos rendszernél pedig az eljárások gyorsítása volt a cél.

Nacsa Lőrinc (KDNP) a devizahitelesek érdekében meghozott kormányzati és parlamenti döntésekről – árfolyamgát, bankok elszámoltatása, forintosítás, eszközkezelő, családi csődvédelem – szóló kérdésére a volt miniszter jelezte: a ciklus végére radikálisan csökkent a végrehajtással érintettek száma.

Toroczkai Lászlónak válaszolva azt mondta: 2010-ben több százezer kétségbeesett adóssal és hitelessel álltak szemben, a fókusz nem a végrehajtói munkadíjakon volt, hanem azon, hogy olyan intézkedéseket hozzanak, amellyel a lehető legtöbb devizahitelest megmentik.

Egy újabb kérdésére Navracsics Tibor közölte: a kamara vezetésének nem volt politikai védettsége a kormányzaton belül.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    Navracsics Tibor hideg polgárháborúról beszélt a vizsgálóbizottság előtt

országgyűlés

végrehajtási visszaéléseket feltáró vizsgálóbizottság

navracsics tibor

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Megdőlt a napi csapadékrekord csütörtökön

Megdőlt a napi csapadékrekord csütörtökön

Megdőlt a napi csapadékrekord csütörtökön: a Komárom-Esztergom megyei Tardoson 66 milliméter esett – közölte a HungaroMet Zrt. a honlapján pénteken.
 

Erre vártak a magyarok jó ideje, változik a vízrajz

Most inkább ne vegye nyakába a Normafát!

Bokáig érő víz fogadta az utasokat Balatonfüreden

Felsővezeték-szakadás miatt áll a forgalom az egyik magyarországi fővonalon

Elárasztott utak, árokba csúszott autó, kidőlt fák

Víz alá került az 1-es főút egy szakasza, lezárták az utat

Egy nap alatt ránk szakadt az egész novemberi esőadag

VIDEÓ
Lesz-e béke Lengyelországban a krakkói vérengzés után? Dobrowiecki Péter, Inforádió, Aréna
Európa lángokban: miért most mennek utcára az emberek? Tálas Péter, Inforádió, Aréna
Halál a futballpályán: megelőzhető a tragédia? Pánics Gergely, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.11.13. péntek, 18:00
Zacher Gábor
toxikológus, sürgősségi orvos
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Jöhet a tárgyalások következő fordulója, nappallá változtatták az orosz éjszakát az ukrán drónok - Híreink az orosz-ukrán háborúból pénteken

Jöhet a tárgyalások következő fordulója, nappallá változtatták az orosz éjszakát az ukrán drónok - Híreink az orosz-ukrán háborúból pénteken

Szerdán lezárult az orosz-ukrán-amerikai béketárgyalás első fordulója, tegnap pedig Steve Witkoff amerikai különmegbízott elmondta, sor fog kerülni újabb találkozókra is, valószínűleg európai részvétellel. Béketárgyalások ide, vagy oda, az ukrán drónok a jelek szerint alaposan megszórták Oroszországot: Moszkvából, Volográdból és Rosztov-Na-Donuból is komoly támadásokról érkeztek hírek. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfontosabb híreivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Megtorpant a drágulás a magyar lakáspiacon: a főváros több kerületében is elindultak lefelé az árak

Megtorpant a drágulás a magyar lakáspiacon: a főváros több kerületében is elindultak lefelé az árak

Budapesten októberben a kerületek több mint felében csökkentek az átlagos hirdetési négyzetméterárak.

BBC
Business Sport Travel Science
Schools, GPs and businesses hit by global Microsoft outage as company scrambles to solve issue

Schools, GPs and businesses hit by global Microsoft outage as company scrambles to solve issue

Microsoft says it is seeing "encouraging recovery" in Europe and North America is "improving" - but adds "some users may still experience intermittent issues".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. november 13. 13:36
Trócsányi László hitt abban, hogy „működőképes végrehajtói struktúrát hoztak létre”
2026. november 13. 13:24
Orbán Viktor titkársága: komoly nehézségekkel küzd a magyar építőipar
×
×