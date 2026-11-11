„Tartoznak nekem ennyivel!” – Varga Judit Szókratésszel indított, majd kemény üzenetet küldött

(Cikkünk frissül.)

Varga Judit, aki beszédét Szókratész védőbeszédéből vett idézettel kezdte, jelezte, az elmúlt öt évben több mint 800 cikk jelent meg az „online, mainstream, baloldali, liberális médiában”, amelyben a neve a Völner–Schadl-üggyel kapcsolatban szerepel, és ezekből körülbelül 130 bejegyzés és videó kifejezetten negatív összefüggésbe hozza őt az üggyel, vagy az érintettségére utal.

Varga Judit kijelentette, ahogy azt Fürcht Pál, a Központi Nyomozó Főügyészség egykori vezetője ugyanebben a bizottságban egyértelművé tette, semmi köze nincs a Völner–Schadl ügyhöz.

Varga Judit feltette a kérdést, hogy ki fog bocsánatot kérni tőle és az Igazságügyi Minisztérium korábbi dolgozóitól azért, hogy ezek a médiumok és egyes politikusok gátlástalanul összekapcsolták a nevüket az üggyel. „Ki teszi jóvá a mindannyiunknak okozott szakmai hitelességi károkat?” – kérdezte. Majd kijelentette: „tartoznak nekem ennyivel!”.

„Magyar Péter beárazta a nemzeti érdeket”

Varga Judit értékelése szerint volt férje, Magyar Péter beárazta a nemzeti érdeket, hiszen a róla készített hangfelvétel készítése és annak nyilvánosságra hozatala között havi 4,4 millió forintot tett zsebre állami pozíciókban.

Mint mondta, Magyar Péter a saját állítása szerint 2023 januárjában készítette a felvételt, állítólag azért, hogy később meg tudja védeni a családját. De kitől kellett az ő családját ekkor megvédenie – kérdezte, hozzátéve, éppen ekkor közölte férjével, hogy el akar tőle válni.

„Engem ekkor Magyar Pétertől kellett megvédeni, mert ahogy bejelentettem a válást, megkezdődött az igazi pokol”

– fogalmazott. Azt is mondta: 2023 januárja és márciusa között Magyar Péter folyamatosan fenyegette a hangfelvétellel, és azzal, hogy feljelenti, börtönbe záratja, tönkreteszi, ha el mer válni, de soha nem mutatta meg a felvételt, és volt, hogy azt is mondta neki, „tudod, hogy soha nem vennélek fel”.

Varga Judit megjegyezte, végig azt remélte, hogy férje csak blöfföl, de március végén Magyar Péter elé rakott egy kinyomtatott feljelentést a Központi Nyomozó Főügyészségnek címezve.

Varga Judit feltette a kérdést, hogy Magyar Péter miért nem akart korábban mozgalmat indítani? Miért várt 14 hónapig, és „szedte a maffia hasznait”, holott senki sem kényszerítette arra, hogy beüljön az állami pozíciókba.