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Trócsányi László volt igazságügyi miniszter a végrehajtási visszaéléseket feltáró parlamenti vizsgálóbizottság ülésén a Parlament Nagy Imre-termében 2026. november 13-án.
Nyitókép: MTI/MTI Fotószerkesztõség/Bruzák Noémi

Trócsányi László hitt abban, hogy „működőképes végrehajtói struktúrát hoztak létre”

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Trócsányi László korábbi igazságügyi miniszter a végrehajtói struktúra általa vezetett átalakítását működőképes, a korábbi rendszert jobbá tevő változtatásként írta le, az intézkedések közül kiemelve a végrehajtói kar létrehozását, a végrehajtói kinevezés felsőfokú jogi végzettséghez kötését és a kinevezés hétéves időszakra korlátozását. Trócsányi László erről az Országgyűlés végrehajtási visszaéléseket feltáró vizsgálóbizottsága előtti pénteki meghallgatásán beszélt.

Kiemelte: minisztersége kezdetén, 2014-ben átvilágítást rendelt el a Végrehajtói Kamaránál, amely azt mutatta, hogy „a kamarában nincs rend, és a fejétől bűzlik a hal".

Azt is mondta: a szervezeti struktúra átalakítása során felmerült az államosítás, de az éveket vett volna igénybe, és költségvetési vonzata is lett volna, itt azonban „azonnali intézkedésre volt szükség". A minsztériumban ezért döntöttek úgy, hogy kamara helyett kart hoznak létre, melynek élére az igazságügyminiszter által kijelölt személy kerül, valamint, hogy miniszteri biztos felügyeli a kar működését, gazdálkodását.

Az átalakítás legfontosabb eleme, hogy 7 évre kvázi koncesszióba kapják a végrehajtók a kinevezést, megítélése szerint „fegyelmező eszköz" a végrehajtók számára.

Jelezte: a végrehajtói kar elnökét nem ő, hanem a végrehajtók maguk választották meg.

Mint mondta: megbízott a különböző területek – így a végrehajtói kar – felügyeletével megbízott államtitkáraiban, s nem érez felelősséget a Völner-Schadl-ügy kapcsán.

Trócsányi László, aki 2014 és 2019 között volt igazságügyi miniszter, közölte: a büntetőeljárás érintettjei közül Völner Pál államtitkár és Petrik Béla végrehajtói kari hivatalvezető kinevezése fűződik hozzá, míg Schadl Györgyöt végrehajtói kar tagjai választották elnökké.

Völner Pál kapcsán közölte: Répássy Róbert államtitkár távozását követően a Google webes keresőn nézte meg, kik rendelkeznek jogi végzettséggel a Fidesz frakciójában, majd e nevek közül azért esett a választása a később eljárás alá volt politikusra, mert Völner Pálnak volt államtitkári múltja.

Vele és más államtitkáraival kapcsolatban is azt mondta: megbízott kollégáiban, s bízott benne, hogy alkalmasak a rájuk bízott feladatok elvégzésére. Ebben a tudatban – arról meggyőződve, hogy minden rendben van – adta át a tárcát is 2019-ben – emelte ki.

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Kezdőlap    Belföld    Trócsányi László hitt abban, hogy „működőképes végrehajtói struktúrát hoztak létre”

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végrehajtási visszaéléseket feltáró vizsgálóbizottság

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