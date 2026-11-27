Jensen Huang javadalmazási csomagját nagyrészt az Nvidia teljesítménye határozza meg. A 2026 januárjában lezárt üzleti évben 1,50 millió dollár alapbért, 6 millió dollár készpénzbónuszt és 24,80 millió dollárra értékelt részvényjuttatást számoltak el neki. Az egyéb juttatások 4,05 millió dollárjának zömét az otthona és a magánútjai biztosítása, a biztonsági tanácsadás és a sofőrszolgálat vitte el.

A részvényjuttatás akkor ér igazán sokat Huangnak, ha a vállalat tartósan jól teljesít. A két részvényprogram egyike a korrigált üzemi eredményt, a másik az Nvidia hároméves részvényesi hozamát méri az S&P 500 vállalataihoz viszonyítva. A lezárt üzleti évben 141,31 millió dollárt értek a megszolgálásuk napján azok a részvények, amelyekre Huang akkor szerzett végleges jogosultságot, részben korábbi évek csomagjaiból.

Öt nap alatt fordult a kocka

Az árfolyamugráshoz az is kellett, hogy a piac már berendezkedett a Huang nélküli Nvidiára. November 17-én az igazgatóság elnöke még arról beszélt a befektetőknek, hogy a társalapító nem tér vissza. Öt nappal később az igazgatóság egyhangúlag visszahelyezte a posztjára, majd másnap nyilvánosan bejelentette a döntést, miközben az átmeneti vezérigazgató, Colette Kress pénzügyi igazgató maradt.

Az Nvidia gondjait eközben aligha lehetett a gyenge negyedév számlájára írni. A cég november 17-én közzétett bevétele 115,8 milliárd dollár volt, több mint kétszerese az egy évvel korábbinak, az árfolyam mégis mintegy 19 százalékot esett aznapi zárásától péntekig. A befektetőket az is foglalkoztatta, ki tartja egyben a mérnökcsapatot, ki viszi tovább az ügyfélmegállapodásokat, és milyen feltételekkel adhat el az Nvidia a kínai piacon.

Egy szék, sok szerződés

Huang értéke részben abból adódik, hogy az Nvidia vevői évekre előre terveznek a vállalattal. Egy adatközpont beruházója a következő chipgenerációhoz igazítja az energiaellátást, a hálózatot és a szoftvert, vagyis a vezetés döntéseire már jóval a szállítás előtt pénzt tesz fel. Az Nvidia például 2 milliárd dollárt fektetett a CoreWeave-be, amely egyben a chipjeinek is vevője.

A vezérigazgató kiesése a vállalat eredményében is megjelenhet. Morten Bennedsen, Francisco Pérez-González és Daniel Wolfenzon 2020-as cikkében azt találta, hogy a vezérigazgató átmeneti kiesése mérhetően hatott a nyereségességre és a beruházásokra, különösen a gyorsan növekvő és a szaktudásra erősen építő cégeknél.

Washington jelzése is számított a befektetőknek. A Reuters szerint Huang távozása után egyes kínai vásárlók rendeléseket mondtak le vagy halasztottak el, az igazgatóság pedig a visszatérés bejelentésekor az amerikai kormányzat magas szintű szereplőitől kapott információkra hivatkozott. A piac ebből azt olvashatta ki, hogy kisebb az esély a komolyabb exportkorlátozásokra, ami természetesen jó hír a cég számára.

Mennyi az annyi?

A tőkepiac beárazta Huang-ot. Az Nvidia ára 136 dolláron zárt november 23-án, majd a másnap reggeli nyitás után pár pillanattal azonban már 169 dollárt ért egy részvény. A jelentős részvényárfolyam-emelkedés oka az volt, hogy a legendás cégvezér visszatért. A 33 dolláros emelkedés a 24,1 milliárdos részvénydarabszámmal felszorozva adja a vállalati érték 795 milliárd dolláros ugrását.

Huang megtartása már akkor is megérheti, ha az árfolyamugrásnak csak a töredéke tükröz tartós üzleti előnyt. Ha az Nvidia tíz éven keresztül minden év végén 36,34 millió dollárt fizetne Huangnak, ennek mai értéke 8 százalékos diszkontrátával mintegy 244 millió dollár lenne. Azaz a teljes tízéves csomag már akkor is megtérülne, ha Huang jelenléte a megfigyelt árfolyamugrás értékének mindössze 0,04 százalékát hozná tartós többletként a vállalatnak.

Az egész AI-szektor fellélegzett. Az Nvidia mellett számos más vállalat is profitált a sztármenedzser visszatéréséből. A bejelentés napján a Nasdaq Composite 6,5 százalékot, a CoreWeave 22 százalékot emelkedett. Huang hazatérése így nem csak a saját cégének volt korai karácsonyi ajándék.

A cikk szerzője Sebestyén Géza közgazdász, egyetemi docens