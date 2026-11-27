A november 27-i, pénteki sportközvetítések a hazai televíziókban:
M4 Sport
8.15 és 11.00: Műkorcsolya, GP, Tokió, női és férfi rövidprogram
14.30 és 18.00: Forma-1, Katari Nagydíj, 1. és 2. szabadedzés
16.00: Forma-2, Katari Nagydíj, időmérő
19.30: Labdarúgás, NB I, ETO-Debrecen
Duna World
16.00: Tenisz, Davis Kupa, elődöntő
19.00: Kosárlabda, férfi vb-selejtező, Svédország-Magyarország
Sport 1
17.15: Kézilabda, Jysk Kupa, Magyarország-Ausztria
20.00: Darts, Players Championship, Minehead, 1. nap
Sport 2
14.00: Darts, Players Championship, Minehead, 1. nap
19.00: Biliárd, Mosconi Kupa, Orlando, 1. nap
Eurosport 1
8.15: Műkorcsolya, GP, Tokió, női rövidprogram
10.15 és 12.50: Sífutás, vk, Ruka, női és férfi 10 km
11.50 és 15.20: Északi összetett, vk, Ruka, férfi síugrás és sífutás
16.00: Biatlon, világkupa, Kontiolahti, női egyéni verseny
18.30: Szabadstílusú sí, vk, Innsbruck, férfi és női air big
Eurosport 2
11.00: Műkorcsolya, GP, Tokió, férfi rövidprogram
18.05 és 19.35: Terepkerékpár, vk, Ostrava, női és férfi verseny
Arena 4
20.30: Labdarúgás, német bajnokság, Werder Bremen-Mönchengladbach
Match 4
21.00: Labdarúgás, angol bajnokság, Nottingham-Chelsea