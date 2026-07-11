ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
355.56
usd:
311.49
bux:
142467.45
2026. július 11. szombat Lili, Nóra
24 óra Ukrajna Hőség Foci-vb 2026
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
SAAB Jas 39 Gripen fighter of the Hungarian Air Force that participated in the airshow held in Caorle (Venice) on May 4, 2024.
Nyitókép: Unsplash

Gripenek lepik el Budapest egét szombaton – most olyan jön, amilyen még nem volt

Infostart

A Magyar Honvédség közölte: a vonatkozó jogszabályokat betartva arra törekszik, hogy a lehető legkisebb mértékben zavarja az állampolgárok nyugalmát.

Szombaton Budapesten, a Hősök terén tartják a Magyar Honvédség eddigi legnagyobb altisztavatását. Az Altiszti Akadémián végzett mintegy 500 katona tesz esküt a haza szolgálatára állami és katonai vezetők, hozzátartozók és az érdeklődő közönség előtt.

Az ünnepség részeként három JAS 39 Gripen vadászrepülőgép díszelgő áthúzást hajt végre a rendezvény helyszíne felett – közölte Facebook-oldalán a MH vitéz Szentgyörgyi Dezső 101. Repülődandár.

Emiatt Kecskemét, Tököl és Budapest térségében a megszokottnál nagyobb zaj- és hanghatás várható szombat délelőtt 9 óra és háromnegyed 10 között.

A Magyar Honvédség a vonatkozó jogszabályokat betartva törekszik arra, hogy a lehető legkisebb mértékben zavarja az állampolgárok nyugalmát.

A Magyar Honvédség történetében eddig még soha nem tett egyszerre ennyi katona altiszti esküt. A délelőtti ünnepségen beszédet mond Ruszin-Szendi Romulusz honvédelmi miniszter és Sándor Zsolt vezérezredes, a Honvéd Vezérkar főnöke.

A rendezvény miatt szombat délután 14 óráig útlezárásokra, parkolási tilalomra és forgalomkorlátozásra kell számítani a Városligetben.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    Gripenek lepik el Budapest egét szombaton – most olyan jön, amilyen még nem volt

hősök tere

magyar honvédség

gripen

vadászgép

zaj

altisztavatás

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Összejött a spanyol–francia álom-elődöntő: Spanyolország a 88. percben lőtt góllal ütötte ki Belgiumot a vb-n

Összejött a spanyol–francia álom-elődöntő: Spanyolország a 88. percben lőtt góllal ütötte ki Belgiumot a vb-n

Spanyolország 2-1-re verte Belgiumot a labdarúgó-világbajnokság negyeddöntőjében, ezzel ők találkoznak a nagy esélyes franciákkal az elődöntőben. A belgák egyenlíteni tudtak a fölényben játszó spanyolok ellen, aztán balszerencsével estek ki: a második félidő közepén le kellett cserélniük a kapussztár Curtois-t, és a 88. percben egy lövés kipattant a cserekapusról, Senne Lammensről, amit aztán a spanyolok bevágtak...
Idén kevés lesz a krumpli, és az árán is variálnak a láncok

Idén kevés lesz a krumpli, és az árán is variálnak a láncok

A májusi fagyok miatt kevesebb burgonya terem az idén idehaza. Az újburgonyatermés akár 20-30 százalékkal is elmaradhat a várttól. A burgonya termőterülete 15-20 százalékkal csökkent – tette hozzá Csizmadi Imre, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Kertészeti és Beszállítóipari Országos Osztályának elnöke az InfoRádióban.
Labdarúgó-vb 2026
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
VIDEÓ
100 ínyenc tipp a balatoni nyaraláshoz. Vinkó József, Inforádió, Aréna
Vucic vs. diákok: hatalomátmentés vagy fordulat Szerbiában? Németh Ferenc, Inforádió, Aréna
NATO-csúcs után: van-e biztonság Európában Amerika nélkül? Csiki Varga Tamás, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.07.13. hétfő, 18:00
Palócz Éva
a Kopint-Tárki vezérigazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Nem erre tervezték a magyar áramhálózatot – Most egyszerre kellene mindent megoldani

Nem erre tervezték a magyar áramhálózatot – Most egyszerre kellene mindent megoldani

Példátlan léptékű, 1,5 milliárd eurós fejlesztési program indul európai uniós forrásokból a magyar villamosenergia-hálózat korszerűsítésére, amint azt Kapitány István gazdasági és energiaügyi miniszter június végén bejelentette. A mintegy 600 milliárd forintnak megfelelő uniós forrás a hazai elosztóhálózati társaságok legalább 3 évnyi beruházási igényét fedezi, és megfelelő elköltése esetén mindenki által érzékelhető eredményeket kell hoznia dr. Vokony István, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Kar Villamos Energetika Tanszékének vezetője szerint. A szakértő úgy véli, most változás jöhet abban is, hogy az elmúlt években az uniós források körüli bizonytalanság a beruházási kedvre és intenzitásra is árnyékot vetett, ugyanakkor szerinte egyelőre nem pontosan látszik, mi a hálózati társaságok középhosszú távú stratégiája, így az sem egyértelmű, hogy szavatolható a pénzfelhasználás hatékonysága.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Milliókba kerülhet az anyaság egyik utolsó esélye: hiába legális itthon, a magyar nők inkább külföldre mennek

Milliókba kerülhet az anyaság egyik utolsó esélye: hiába legális itthon, a magyar nők inkább külföldre mennek

Tavaly nyáron hosszú évek szakmai vitái után Magyarországon is elérhetővé vált a szociális célú petesejtfagyasztás.

BBC
Business Sport Travel Science
US wants Iran to pledge to stop shooting at ships in Strait of Hormuz

US wants Iran to pledge to stop shooting at ships in Strait of Hormuz

Vice-President JD Vance is among US officials expected to take part in negotiations resuming on Saturday in Oman.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. július 11. 06:00
Időjárás: hideg levegő érkezik, mutatjuk, mennyire kell megijedni
2026. július 11. 05:45
Korlátozzák a hajókat, mert túl sok lett a magyar tavon
×
×