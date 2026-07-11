Gripenek lepik el Budapest egét szombaton – most olyan jön, amilyen még nem volt

Szombaton Budapesten, a Hősök terén tartják a Magyar Honvédség eddigi legnagyobb altisztavatását. Az Altiszti Akadémián végzett mintegy 500 katona tesz esküt a haza szolgálatára állami és katonai vezetők, hozzátartozók és az érdeklődő közönség előtt.

Az ünnepség részeként három JAS 39 Gripen vadászrepülőgép díszelgő áthúzást hajt végre a rendezvény helyszíne felett – közölte Facebook-oldalán a MH vitéz Szentgyörgyi Dezső 101. Repülődandár.

Emiatt Kecskemét, Tököl és Budapest térségében a megszokottnál nagyobb zaj- és hanghatás várható szombat délelőtt 9 óra és háromnegyed 10 között.

A Magyar Honvédség a vonatkozó jogszabályokat betartva törekszik arra, hogy a lehető legkisebb mértékben zavarja az állampolgárok nyugalmát.

A Magyar Honvédség történetében eddig még soha nem tett egyszerre ennyi katona altiszti esküt. A délelőtti ünnepségen beszédet mond Ruszin-Szendi Romulusz honvédelmi miniszter és Sándor Zsolt vezérezredes, a Honvéd Vezérkar főnöke.

A rendezvény miatt szombat délután 14 óráig útlezárásokra, parkolási tilalomra és forgalomkorlátozásra kell számítani a Városligetben.